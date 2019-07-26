підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 18:55 373
Політика 2019-07-26T21:00:03+03:00
Українські Новини
Українські школярі вибороли медалі на міжнародному конкурсі

Українські школярі вибороли медалі на міжнародному конкурсі

Олександра Лукіна, учениця столичної школи 250, член Київської Малої академії наук, у складі української делегації взяла участь CASTIC 2019 та виборола престижну срібну нагороду. Конкурс відбувся з 20 по 26 липня у м. Макао (Китай), де змагалися представники з 54 країн світу, інформує портал kyiv.man.gov.ua.

CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) - це конкурс юнацьких інноваційних наукових проектів, який проходить вже 34 роки поспіль. Захід організований на базі Дитячого та молодіжного наукового центру (CYSC), засновником якого є Китайська асоціація науки та технологій (CAST). Місія CYSC - залучати широку громадськість до науки та технологій та надихати на інновації підростаюче покоління.

Українська делегація вперше взяла участь у конкурсі, але це не завадило нашим учням одразу завоювати прихильність журі своїми роботами. Всі три представника МАН, які брали участь у цьому престижному міжнародному змаганні, стали призерами. Додому наші вихованці привезли: одне срібло та дві бронзи.

Олександра Лукіна цього року також стала переможницею на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Її робота "Астрометрія та фотометрія транснептунових об’єктів Плутон, Ерида, Хаумеа)" була визнана найкращою у секції астрономія та астрофізика відділення фізики і астрономії, отримавши найбільшу кількість балів.

Більше новин про: Наука Мала академія наук

Архів
Новини
Волкер в зоні ООС. Фото: ООС/Facebook
Волкер з делегацією приїхав у зону бойових дій на Донбасі 20:52
Уповноважений з гендерних питань Запорізької області назвав жінок у коротких спідницях повіями 20:26
Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка 19:38
Київських держреєстраторів підозрюють у махінаціях на 30 млн гривень 19:17
Українські школярі вибороли медалі на міжнародному конкурсі 18:55
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
На кортеж Порошенка напав ветеран "Азова", якому Зеленський надав громадянство, - ЗМІ 19:46
Нікіта Макєєв. Скріншот відео facebook/Odi.vazon
Ветеран "Азова" розповів, навіщо напав на кортеж Порошенка 08:26
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Напад на кортеж Порошенко. Скріншот відео facebook/volodymyr.ariev
Невідомі напали на кортеж Порошенка 17:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok