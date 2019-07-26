Українські школярі вибороли медалі на міжнародному конкурсі

Олександра Лукіна, учениця столичної школи 250, член Київської Малої академії наук, у складі української делегації взяла участь CASTIC 2019 та виборола престижну срібну нагороду. Конкурс відбувся з 20 по 26 липня у м. Макао (Китай), де змагалися представники з 54 країн світу, інформує портал kyiv.man.gov.ua.

CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) - це конкурс юнацьких інноваційних наукових проектів, який проходить вже 34 роки поспіль. Захід організований на базі Дитячого та молодіжного наукового центру (CYSC), засновником якого є Китайська асоціація науки та технологій (CAST). Місія CYSC - залучати широку громадськість до науки та технологій та надихати на інновації підростаюче покоління.

Українська делегація вперше взяла участь у конкурсі, але це не завадило нашим учням одразу завоювати прихильність журі своїми роботами. Всі три представника МАН, які брали участь у цьому престижному міжнародному змаганні, стали призерами. Додому наші вихованці привезли: одне срібло та дві бронзи.

Олександра Лукіна цього року також стала переможницею на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Її робота "Астрометрія та фотометрія транснептунових об’єктів Плутон, Ерида, Хаумеа)" була визнана найкращою у секції астрономія та астрофізика відділення фізики і астрономії, отримавши найбільшу кількість балів.