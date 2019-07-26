Спецпрокурор США шукав "зоряного свідка" для доказів проти Трампа, - Джон Соломон

"Схоже, команда Мюллера зрозуміла, що "досьє Стіла" - не таке вже й серйозне. І треба ще хоч щось знайти. Тож вони зробили спробу змусити пана Фірташа піти на угоду зі слідством. Ендрю Вайсман запропонував дати свідчення. Але у пана Фірташа і не було такої інформації, і він відмовився щось надавати, бо не мав того, що вимагали. Чому в Америці така увага зараз до цього, бо ж ми бачимо, що команда Мюллера із самого початку розуміла слабкість цієї справи і потребувала, щоб додався якийсь "зірковий свідок" і приніс їм докази", - говорить Джон Соломон, журналіст-розслідувач.