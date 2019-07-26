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26 липня 2019, пʼятниця, 18:38 20
Політика 2019-07-26T21:30:03+03:00
Українські Новини
Спецпрокурор США шукав "зоряного свідка" для доказів проти Трампа, - Джон Соломон

Спецпрокурор США шукав "зоряного свідка" для доказів проти Трампа, - Джон Соломон

Американський журналіст-розслідувач Джон Соломон став цього тижня ньюзмейкером і для США, і для України. Він уперше публічно написав про спробу команди спец-прокурора Мюллера отримати компромат на Дональда Трампа завдяки переговорам із "командою захисту" бізнесмена Дмитра Фірташа, повідомляють "Подробности".

Зокрема, Соломон з'ясував, що заступник спецпрокурора Ендрю Вайсман пропонував скасувати кримінальні обвинувачення, які Фірташу висунули у Сполучених Штатах, в обмін на... свідчення проти глави Білого Дому. Джон Соломон розповів, чому команда Мюллера пішла на такий крок.

"Схоже, команда Мюллера зрозуміла, що "досьє Стіла" - не таке вже й серйозне. І треба ще хоч щось знайти. Тож вони зробили спробу змусити пана Фірташа піти на угоду зі слідством. Ендрю Вайсман запропонував дати свідчення. Але у пана Фірташа і не було такої інформації, і він відмовився щось надавати, бо не мав того, що вимагали. Чому в Америці така увага зараз до цього, бо ж ми бачимо, що команда Мюллера із самого початку розуміла слабкість цієї справи і потребувала, щоб додався якийсь "зірковий свідок" і приніс їм докази", - говорить Джон Соломон, журналіст-розслідувач.

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