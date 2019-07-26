Укрзалізниця не переплачуватиме безпідставно за скріплення компанії-монополіста і не зупинить реконструкцію колій

Укрзалізниця у поточному році практично не буде зменшувати обсяги ремонту залізничної колії. Зараз тільки відкориговані плани реконструкції та посиленого капремонту на кількох десятках кілометрів. Цього обсягу модернізації шляху буде достатньо для забезпечення безпеки руху і стабільної роботи залізниці. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Коригування планів, говорять в компанії, дозволить Укрзалізниці не закуповувати анкери для рейкових кріплень КПП-5 за завищеними на 20% цінами.

"На початку року, коли проводилися електронні торги, спостерігалося 4% зниження ціни на метал, з якого виготовляється анкер, використовуваний для рейкового пружного кріплення КПП-5. В той час, як виробник збільшив вартість своєї продукції, разом з чим зростає і вартість шпал, адже на виготовлення однієї залізобетонної шпали використовуються чотири анкера", - відзначають фахівці колійного господарства АТ "Укрзалізниця".

Крім того, елементи кріплення типу КБ виготовляє ряд вітчизняних виробників, тому при їх закупівлі буде збережена конкуренція, а не залежно від монополіста. Тоді як скріплення КПП-5 і анкери для них виробляє тільки ТОВ НВП "Корпорація КРТ", йдеться в повідомленні Укрзалізниці. Як відомо, КРТ - корпорація скандально відомих народних депутатів братів Дубневичів.

Зараз в Укрзалізниці в наявності кріплення іншого типу - КБ, які будуть використані для виготовлення шпал на заводах компанії і не вимагають анкерів. Крім того, компанія планує закупити додаткову партію цього типу кріплень. Тому робота по реконструкції і посиленого ремонту шляхів не припиняється.

Так, навіть після коригування, компанія планує в цьому році реконструювати більше 200 км шляхів і виконати посилений капітальний ремонт близько 70 км. Різниця між початковим планам тільки в десятках кілометрів. Тому поширена в ЗМІ інформація, що Укрзалізниця не в змозі виконати дорожні роботи, необ'єктивна. Для порівняння, у 2015 році через відсутність матеріалів для верхньої будови колії було реконструйовано лише близько 50 кілометрів.

В Укрзалізниці зазначають, що тип кріплення, який зараз використовується для ремонту шляхів, жодним чином не впливає і на вартість самої проектно-кошторисної документації. Проектну документацію на виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту колії готують фахівці філії "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту", що входить до складу АТ "Укрзалізниця". Тому її вартість не буде суттєвою.