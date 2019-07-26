Підозрювану в крадіжці газу "Укргазвидобування" затримали в "Борисполі"

Правоохоронці затримали підозрювану в розкраданні природного газу в державної газодобувної компанії "Укргазвидобування", яка перебуває в розшуку з 2016 року.

Про це повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль"

затримали передбачувану учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність з АТ "Укргазвидобування", яка ховалася від слідства і була оголошена в розшук із серпня 2016 року", - сказано в ньому.

Вона підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом САП подало клопотання до суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваної.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Печерський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі умовно громадянку Ірину Мусієнко, екстрадовану з Чорногорії як підозрювану у "газовій справі" депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний).

Також у 2018 "Укргазвидобування" скоротило прибуток на 11% до 27,1 млрд гривень, а "Укртрансгаз" закупить 354 млн куб. м газу за 2,5 млрд гривень.