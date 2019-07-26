Блокування дорожніх тендерів продовжили: суд виніс скандальне рішення по "Полтавабудцентру" Амірханяна, - ЗМІ

Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету України від 19 червня 2019 року, яке фактично забороняло компанії "Полтавабудцентр" брати участь в тендерах на ремонт і будівництво доріг. Про це свідчить інформація з реєстру судових рішень, інформує портал apostrophe.ua.

АМКУ встановив, що "Полтавабудцентр", контрольована бізнесменом Араіком Амірханяном, вступила в змову з іншою компанією бізнесмена "Дорлідер". Комітету вдалося довести порушення в 17 тендерах на будівництво доріг в Миколаєві. Двом компаніям Амірханяна призначали штрафні санкції на суму 15,6 млн грн.

Зокрема, Антимонопольний комітет виявив факти фіктивної конкуренції - компанії надавали одна одній фінансову підтримку, використовували одну і ту ж матеріально-технічну базу, наймали на роботу одних і тих же фахівців, а деякі фахівці працювали на дві компанії одночасно. Крім того, фірми подавали практично ідентичні тендерні заявки.

Рішення АМКУ фактично означало, що структури Амірханяна отримають "червону картку" - протягом трьох років їх не зможуть допускати до торгів.

"Полтавабудцентр" поки не оскаржила рішення АМКУ. Але подала в суд заяву про забезпечення позову. Господарський суд Києва, незважаючи на відсутність самого позову, клопотання задовольнив, визнавши недійсним рішення АМКУ.

Тим часом, "Полтавабудцентр" знову подається на тендери. Судячи за даними системи Prozorro, компанія намагається отримати замовлення вартістю 1,1 млрд грн на будівництво бетонної дороги Александрівка-Кропивницький-Миколаїв. Якщо інші учасники торгів подали на передкваліфікацію перелік з більш ніж 20 документів, компанія Амірханяна обмежилася тільки чотирма. У Службі автомобільних доріг в Миколаївській області вважають, що таким чином готується зрив тендеру - "Полтавабудцентр" не допустять до торгів, і компанія постарається його заблокувати. Таким чином, плани команди президента Зеленського по активізації ремонту стратегічно важливих автотрас будуть зірвані.

Нагадаємо, бенефіціара компаній "Полтавабудцентр" і "Дорлідер" Араїка Амірханяна затримала Служба безпеки України прямо в будівлі АМКУ в день розгляду справи про змову його компаній. СБУ інкримінує йому статтю 110-2 "Фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади". В ході судового засідання представники звинувачення заявили, що група компаній Амірханяна в 2014 році оплачувала митним органам Криму бітум, який зберігався на півострові з 2013 року. Також Амірханяну інкримінують шахрайство в зв'язку з господарськими відносинами з фірмою "Одіссей" - нібито одна з фірм з групи Амірханяна недоплатила "Одіссею" 18 млн грн за поставку мінпорошку і дизпалива.

До цього, весною 2019 року Амірханяна затримувала поліція - бізнесмен разом з озброєними людьми увірвався в будівлю Служби автомобільних доріг в Одеській області. Нападників заарештував спецназ МВС. Після цього інциденту СБУ провела обшуки на підприємствах Амірханяна. В "Укравтодорі" заявляли про шантаж з боку Араїка Амірханяна.

22 липня Араік Амирханян вийшов з-під арешту під заставу.

ТОВ "Полтавабудцентр" - компанія зі статутним капіталом в 0 гривень, яка записана на Славіка Асланяна з Полтави. Як раніше повідомляли ЗМІ, компанії Амірханяна вже не один рік блокують тендери на дорожнє будівництво і ремонт в Україні. У минулому році його структури зірвали тендерних закупівель на 10 млрд грн.