Москаль програв вибори кандидату від "Слуги народу" у 106-му окрузі

Кандидат від партії "Слуга народу", безробітний Олексій Кузнецов виграв вибори у Верховну Раду у колишнього голови Закарпатської (2015-11 червня 2019) і Луганської (2014-2015) обласних адміністрацій Геннадія Москаля в одномандатному виборчому окрузі №106 у Луганській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кузнєцов набрав 21,49%, або 10 125 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець, радник голови благодійної організації "Фонд Сергія Шахова", член партії "Наш край" Юрій Фурман набрав 19,37% або 9 123 голосів.

Третє місце посів висуванець від партії "Опозиційна платформа - За життя", голова профспілкового комітету "Сєвєродонецького об'єднання Азот" Валерій Черниш - він набрав 18,17% або 8 558 голосів.

На цьому ж окрузі балотувався самовисуванець Москаль, він став четвертим з 11,99% або 5 649 голосів.

39-річний Кузнєцов народився і проживає у Сєвєродонецьку Луганської області, безпартійний.

Все по округу №106 (Сєвєродонецьк, частина Кадііївки, частина Попасного району) балотувалося 19 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Шахов переобрався в окрузі Луганської області.

Також стало відомо, що кандидати від "Слуги народу" забрали п'ять із семи мандатів в Черкаській області.