підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 16:17 372
Транспорт 2019-07-26T18:00:03+03:00
Українські Новини
Аеропорт Ярославського анонсував нові регулярні рейси з Харкова до Києва та Львова

Аеропорт Ярославського анонсував нові регулярні рейси з Харкова до Києва та Львова

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розвитку внутрішнього регулярного авіасполучення анонсував появу нових рейсів на маршрутах "Харків-Київ" і "Харків-Львів".

Дані маршрути відкриваються в рамках оголошеного розширення співпраці аеропорту Харкова з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines, який базує в аеропорту Ярославського одне зі своїх повітряних суден - сучасний лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

"Авіакомпанія SkyUp Airlines почне виконувати прямі рейси між харківським аеропортом і Львовом з 17 жовтня поточного року по четвергах і неділях. Рейси від цього авіаперевізника між Харковом і Києвом відкриються з 25 жовтня поточного року і будуть виконуватися по понеділках, середах і п'ятницях", - розповіла про майбутнє розширення маршрутної мережі SkyUp Airlines з Харкова в інші українські міста компанія-оператор Міжнародного аеропорту" Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Ціна квитків на рейси SkyUp Airlines з Харкова до Києва без урахування вартості багажу складе від 498 гривень в одну сторону, перельоти Харків-Львів - від 639 гривень на таких же умовах. Квитки на нових маршрутах вже доступні до покупки на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.

Більше новин про: DCH SkyUp Airlines Міжнародний аеропорт "Харків" Олександр Ярославський Група DCH

Архів
Новини
Українські школярі вибороли медалі на міжнародному конкурсі 18:55
Співробітниця ДТЕК обійшла брата Медведчука в окрузі Луганщини 18:54
Спецпрокурор США шукав "зоряного свідка" для доказів проти Трампа, - Джон Соломон 18:38
Підробка виборчих документів: окружну комісію під Дніпром обшукує поліція 18:25
Укрзалізниця не переплачуватиме безпідставно за скріплення компанії-монополіста і не зупинить реконструкцію колій 18:11
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
Нікіта Макєєв. Скріншот відео facebook/Odi.vazon
Ветеран "Азова" розповів, навіщо напав на кортеж Порошенка 08:26
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
На кортеж Порошенка напав ветеран "Азова", якому Зеленський надав громадянство, - ЗМІ 19:46
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Напад на кортеж Порошенко. Скріншот відео facebook/volodymyr.ariev
Невідомі напали на кортеж Порошенка 17:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok