Аеропорт Ярославського анонсував нові регулярні рейси з Харкова до Києва та Львова

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розвитку внутрішнього регулярного авіасполучення анонсував появу нових рейсів на маршрутах "Харків-Київ" і "Харків-Львів".

Дані маршрути відкриваються в рамках оголошеного розширення співпраці аеропорту Харкова з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines, який базує в аеропорту Ярославського одне зі своїх повітряних суден - сучасний лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

"Авіакомпанія SkyUp Airlines почне виконувати прямі рейси між харківським аеропортом і Львовом з 17 жовтня поточного року по четвергах і неділях. Рейси від цього авіаперевізника між Харковом і Києвом відкриються з 25 жовтня поточного року і будуть виконуватися по понеділках, середах і п'ятницях", - розповіла про майбутнє розширення маршрутної мережі SkyUp Airlines з Харкова в інші українські міста компанія-оператор Міжнародного аеропорту" Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Ціна квитків на рейси SkyUp Airlines з Харкова до Києва без урахування вартості багажу складе від 498 гривень в одну сторону, перельоти Харків-Львів - від 639 гривень на таких же умовах. Квитки на нових маршрутах вже доступні до покупки на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.