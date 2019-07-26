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26 липня 2019, пʼятниця, 16:02 266
Бізнес 2019-07-26T19:00:03+03:00
Українські Новини
Винниківська тютюнова фабрика назвала замовників "фейків" про неї, що з'явилися в ЗМІ

Винниківська тютюнова фабрика назвала замовників "фейків" про неї, що з'явилися в ЗМІ

ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" закуповує у ДФС України всі види марок акцизного податку і за останні 2 роки заплатила в бюджет тільки акцизного податку 3,4 млрд грн. Відповідну заяву опублікували у відповідь на публікації низки ЗМІ про те, що Львівська тютюнова фабрика нібито не купила ні однієї акцизної марки в 2018-2019 роках.

ВТФ нагадали, що Львівська тютюнова фабрика, на адресу якої періодично звучать звинувачення в ухиленні від сплати податків, як юрособа була ліквідована ще 14 років тому. Разом з тим, зареєстрована у Львівській області Винниківська тютюнова фабрика сплачує податки та збори у повному обсязі, що підтверджують численні перевірки ДФС.

Так, за підсумками 2017 року, ВТФ увійшла до топ-40 найбільших платників податків України. Сума відрахувань склала 1,2 млрд грн. За сумою податків фабрика випередила такі компанії як "ДТЕК Західенерго", "Райффайзен Банк Аваль", ЦГЗК і Криворізький залізорудний комбінат.

У 2018 році Винниківська тютюнова фабрика фактично перерахувала до бюджету 2,2 млрд грн і піднялася на 26-ту сходинку рейтингу платників податків, випередивши Запоріжсталь, Азовсталь, Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. У 2019 році фабрика розраховує збільшити суму відрахувань і зайняти 20-е місце.

Разом з тим, йдеться у заяві, як мінімум раз на півроку в ЗМІ поширюються "фейки" про те, що підприємство нібито ухиляється від сплати податків. На підприємстві вважають, що замовниками провокацій можуть бути транснаціональні тютюнові корпорації, які хочуть монополізувати ринок і видавити єдиного національного виробника: Philip Morris, Japan Tobacco International і British American Tobacco.

"Така діяльність носить системний характер. Не виключено, що це узгоджені дії декількох компаній, які намагаються тотально домінувати на цьому ринку і отримувати надприбутки, позбувшись від конкурентів, у тому числі, представників української національної тютюнової галузі", — йдеться в заяві.

На сьогоднішній день ВТФ — єдиний 100% національний виробник тютюнових виробів в Україні. Підприємство забезпечує тисячі робочих місць.

Нагадаємо, раніше ДФС оштрафувала Philip Morris на 635 млн грн за те, що компанія завезла на територію України сировину для виробництва сигарет, не сплативши податки і мита, пише РБК-Україна.

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