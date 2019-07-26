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26 липня 2019, пʼятниця, 16:01 373
Політика 2019-07-26T19:00:03+03:00
Українські Новини
Призначення голови КМДА "згори" – це сценарії Януковича та порушення Конституції, - Кличко

Призначення голови КМДА "згори" – це сценарії Януковича та порушення Конституції, - Кличко

"Намагання розділити посади мера Києва і голови КМДА і запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними. Йдеться про наступ на місцеве самоврядування і згортання реформи децентралізації." Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко на прес-конференції в Києві, інформує портал kiev.klichko.org.

“Ситуація, яка склалася в столиці, – коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, - є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування. І я хочу наголосити: справа не в прізвищах, не в тому, що Кличко чіпляється за якісь крісла, а справа в ключових принципах. Йдеться про наступ на місцеве самоврядування. Не тільки в Києві. Не будемо забувати, що все завжди починається зі столиці, - наголосив Кличко. - Йдеться про згортання реформи децентралізації. Я сказав, що розділення посад і запровадження в столиці двовладдя – антиконституційне. Так. А зараз намагаються, жонглюючи статтями Основного закону, "Закону про столицю" (зміненого Януковичем), розказати, що все законно. Нагадаю, Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом – "Законом про столицю". І ще в 2003 році Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції і "Закону про столицю", чітко сказав, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Тобто людина, яку обрали мешканці столиці. Крапка!”, - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що сьогодні киян хочуть позбавити права обирати владу в своєму місті. 

"У жодній європейській країні, жодному європейському місті владу не призначають. Її обирають люди. А Україна – це Європа. Я вірю. І роблю все, щоб Київ став справді європейською столицею", - сказав Віталій Кличко. 

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