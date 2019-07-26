Влада Луганської області звернулася до Президента України для вирішення ситуації навколо Луганської ТЕС

25 липня голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький провів засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Тема - проблеми з енергопостачанням в області через блокування поставок вугілля з боку РФ. За підсумками засідання було прийнято рішення підготувати листи до Президента України та прем'єр-міністра України

Доповідаючи про ситуацію, директор департаменту житлово-комунального господарства ОДА Віталій Сурай зазначив, що в області склалися передумови виникнення катастрофи в енергетичному секторі. Справа в тому, що РФ визначила перелік товарів, які можна імпортувати або експортувати в Україну тільки на підставі окремих дозволів. До цієї категорії віднесено продукцію паливно-енергетичного комплексу, зокрема вугілля, що постачається для Луганської ТЕС з території Росії. З 1 червня РФ не дає дозволів на поставки вугілля на станцію.

У разі припинення генерації електроенергії на ТЕС буде обмежено споживання електроенергії в Луганському енерговузлі, оскільки існуюча схема електричної мережі не дозволяє забезпечити електропостачання споживачів Луганської області без генерації. Під час бойових дій електричні мережі Луганщини були пошкоджені, а зв'язок з Об'єднаною енергетичною системою України здійснюється лініями 110 кВ з Харківської та Донецької областей. Пропускна здатність потужності яких становить лише 110 МВт. Втім, поточний рівень споживання електроенергії підприємствами і населенням Луганщини становить від 140 МВт вночі до 220 МВт у вечірній максимум.

За інформацією представників ТЕС, після закінчення запасів вугілля робота підприємства буде зупинена. Станом на 24 липня запаси вугілля на підприємстві склали 17 964 тонни. При середньодобовому споживанні 2 798 тонн зазначеного обсягу палива вистачіть для 6 діб стійкої роботи теплоелектростанції, тобто до 29 липня.

Зараз існує реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме повного припинення енергопостачання мільйону жителів області, 253 дитячим садкам, 293 школам, 53 медичним установам, підприємствам водо- і газопостачання. Крім того, є ризик припинення поставок води для 400 тис. абонентів - жителів тимчасово окупованих територій.

За підсумками наради були прийняті наступні протокольні рішення: у зв'язку з відсутністю запасів вугілля перейти на спалювання природного газу для генерації електроенергії; забезпечити відповідні технічні умови при транспортуванні і розподілі природного газу.

Також Віталій Комарницький дав доручення невідкладно підготувати листи до Президента України та Прем'єр-міністра України про ситуацію з вичерпанням запасів вугілля на Луганській ТЕС, і про можливі наслідки припинення електропостачання Луганської області, і про необхідність надання номінацій на поставку природного газу.

Нагадаємо, раніше заступник голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Юрій Клименко заявив, що перехід Луганської ТЕС на газ приблизно в п'ять разів підвищить собівартість електроенергії. Тому необхідно знизити ціну на газ, щоб вона покривалася поточними цінами на електроенергію. У ДТЕК зазначають, що вже розпочаті переговори з НАК «Нафтогаз України» про постачання газу.