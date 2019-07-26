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26 липня 2019, пʼятниця, 15:09 373
Економіка 2019-07-26T15:12:50+03:00
Українські Новини
Влада Луганської області звернулася до Президента України для вирішення ситуації навколо Луганської ТЕС

Влада Луганської області звернулася до Президента України для вирішення ситуації навколо Луганської ТЕС

25 липня голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький провів засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Тема - проблеми з енергопостачанням в області через блокування поставок вугілля з боку РФ. За підсумками засідання було прийнято рішення підготувати листи до Президента України та прем'єр-міністра України

Доповідаючи про ситуацію, директор департаменту житлово-комунального господарства ОДА Віталій Сурай зазначив, що в області склалися передумови виникнення катастрофи в енергетичному секторі. Справа в тому, що РФ визначила перелік товарів, які можна імпортувати або експортувати в Україну тільки на підставі окремих дозволів. До цієї категорії віднесено продукцію паливно-енергетичного комплексу, зокрема вугілля, що постачається для Луганської ТЕС з території Росії. З 1 червня РФ не дає дозволів на поставки вугілля на станцію.

У разі припинення генерації електроенергії на ТЕС буде обмежено споживання електроенергії в Луганському енерговузлі, оскільки існуюча схема електричної мережі не дозволяє забезпечити електропостачання споживачів Луганської області без генерації. Під час бойових дій електричні мережі Луганщини були пошкоджені, а зв'язок з Об'єднаною енергетичною системою України здійснюється лініями 110 кВ з Харківської та Донецької областей. Пропускна здатність потужності яких становить лише 110 МВт. Втім, поточний рівень споживання електроенергії підприємствами і населенням Луганщини становить від 140 МВт вночі до 220 МВт у вечірній максимум.

За інформацією представників ТЕС, після закінчення запасів вугілля робота підприємства буде зупинена. Станом на 24 липня запаси вугілля на підприємстві склали 17 964 тонни. При середньодобовому споживанні 2 798 тонн зазначеного обсягу палива вистачіть для 6 діб стійкої роботи теплоелектростанції, тобто до 29 липня.

Зараз існує реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме повного припинення енергопостачання мільйону жителів області, 253 дитячим садкам, 293 школам, 53 медичним установам, підприємствам водо- і газопостачання. Крім того, є ризик припинення поставок води для 400 тис. абонентів - жителів тимчасово окупованих територій.

За підсумками наради були прийняті наступні протокольні рішення: у зв'язку з відсутністю запасів вугілля перейти на спалювання природного газу для генерації електроенергії; забезпечити відповідні технічні умови при транспортуванні і розподілі природного газу.

Також Віталій Комарницький дав доручення невідкладно підготувати листи до Президента України та Прем'єр-міністра України про ситуацію з вичерпанням запасів вугілля на Луганській ТЕС, і про можливі наслідки припинення електропостачання Луганської області, і про необхідність надання номінацій на поставку природного газу.

Нагадаємо, раніше заступник голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Юрій Клименко заявив, що перехід Луганської ТЕС на газ приблизно в п'ять разів підвищить собівартість електроенергії. Тому необхідно знизити ціну на газ, щоб вона покривалася поточними цінами на електроенергію. У ДТЕК зазначають, що вже розпочаті переговори з НАК «Нафтогаз України» про постачання газу.

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