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26 липня 2019, пʼятниця, 14:40 18
Світ 2019-07-26T16:15:01+03:00
Українські Новини
Повітряні удари в Сирії вбили 103 людини за останні 10 днів

Повітряні удари в Сирії вбили 103 людини за останні 10 днів

Сирія. Фото: thestar.com
Сирія. Фото: thestar.com

В результаті авіаударів в Сирії за останні 10 днів загинули щонайменше 100 мирних жителів. Про це повідомляє Reuters.

"Повітряні удари сирійського уряду і його союзників по школам, лікарням, ринкам і пекарням вбили щонайменше 103 мирних жителя за останні 10 днів, в тому числі 26 дітей", - заявила глава ООН з прав людини Мішель Бачелет сьогодні, 26 липня.

Також вона додала, що кількість жертв росте через міжнародну байдужість.

Наприкінці квітня уряд почав наступ на бунтівний анклав на північному заході Сирії, який є останнім районом активної повстанської опозиції президенту Башару Асаду, заявивши, що це було відповіддю на порушення перемир'я.

Ідліб та прилеглі райони північно-заходу були включені в угоду про "деескалацію" в минулому році між головним союзником Асада Росією і Туреччиною, яка підтримує деякі повстанські групи, з метою зменшити кількість військових дій і бомбардувань.

За останні три місяці повстання змусило сотні тисяч людей покинути свої будинки або тимчасові притулки в пошуках притулку біля кордону з Туреччиною. За цей період було вбито сотні людей.

Як сирійський уряд, так і його російський союзник, чия авіація має вирішальне значення для військових досягнень Дамаска в останні роки, заперечують напади на цивільних осіб або цивільну інфраструктуру.

Раніше Українські Новини повідомили, що в Керчі проходила виставка зброї, яку Росія нібито "захопила у терористів в Сирії".

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