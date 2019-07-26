Повітряні удари в Сирії вбили 103 людини за останні 10 днів

В результаті авіаударів в Сирії за останні 10 днів загинули щонайменше 100 мирних жителів. Про це повідомляє Reuters.

"Повітряні удари сирійського уряду і його союзників по школам, лікарням, ринкам і пекарням вбили щонайменше 103 мирних жителя за останні 10 днів, в тому числі 26 дітей", - заявила глава ООН з прав людини Мішель Бачелет сьогодні, 26 липня.



Також вона додала, що кількість жертв росте через міжнародну байдужість.



Наприкінці квітня уряд почав наступ на бунтівний анклав на північному заході Сирії, який є останнім районом активної повстанської опозиції президенту Башару Асаду, заявивши, що це було відповіддю на порушення перемир'я.



Ідліб та прилеглі райони північно-заходу були включені в угоду про "деескалацію" в минулому році між головним союзником Асада Росією і Туреччиною, яка підтримує деякі повстанські групи, з метою зменшити кількість військових дій і бомбардувань.

За останні три місяці повстання змусило сотні тисяч людей покинути свої будинки або тимчасові притулки в пошуках притулку біля кордону з Туреччиною. За цей період було вбито сотні людей.



Як сирійський уряд, так і його російський союзник, чия авіація має вирішальне значення для військових досягнень Дамаска в останні роки, заперечують напади на цивільних осіб або цивільну інфраструктуру.



Раніше Українські Новини повідомили, що в Керчі проходила виставка зброї, яку Росія нібито "захопила у терористів в Сирії".