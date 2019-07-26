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26 липня 2019, пʼятниця, 14:23 372
Політика 2019-07-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
Кличко заявив, що відмовився від прохання Богдана "погоджувати всі дії з Вавришем та Ткаченком"

Кличко заявив, що відмовився від прохання Богдана "погоджувати всі дії з Вавришем та Ткаченком"

Голова Офісу президента Андрій Богдан намагався нав’язати столичного забудовника Андрія Вавриша та гендиректора "1+1" Олександра Ткаченка для узгодження рішень київському міському голові Віталію Кличку. Про це він сам заявив на прес-конференції в Києві.

"Мені поступив дзвінок від пана Богдана. Він заявив, що я повинен коригувати свої дії відповідно процесів, які відбуваються в місті, з двома персоналіями – я можу вибрати з тим чи з іншим – були озвучені прізвища пана Вавриша та пана Ткаченка", розповів Віталій Кличко.

За його словами, Андрій Богдан фактично вимагав всі дії погоджувати з цими двома персонами.

"На що я чітко задав питання: скажіть будь ласка, пан Богдан, які офіційні посади вони мають і які ключові ролі вони повинні вирішувати в консультаціях по тим чи іншим крокам, які відбуваються в нашому місті?" продовжив мер Києва, додавши, що він відмовився узгоджувати свої дії з Вавришем чи Ткаченком.

Також голова Київської адміністрації повідомив, що зустрічався з Андрієм Вавришем.

"Після цього я також отримав дзвінок від пана Вавриша. Ми зустрілись та оговорювали можливість переїзду Офісу президента з вулиці Банкової на Європейську площу в "Український дім". Я зазначив, що "Український дім" не знаходиться у власності міста, це власність Державного управління справами президента. Все що необхідно для переїзду мерія зробить. Я це озвучив Вавришу і більше я з ним не зустрічався", підсумував Віталій Кличко.

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