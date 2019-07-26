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26 липня 2019, пʼятниця, 13:32 361
Економіка 2019-07-26T16:15:02+03:00
Українські Новини
Метінвест має намір домогтися повернення боргів ДМК за поставлену сировину

Метінвест має намір домогтися повернення боргів ДМК за поставлену сировину

Метінвест заявив свої вимоги до Дніпровського металургійного комбінату поряд з іншими кредиторами.

Про це Delo.ua заявили в Метінвесті. При цьому суму вимог Група не називає.

Нагадаємо, Дніпровський металургійний комбінат (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської області), що входить в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), 5 липня офіційно оголосив про рішення Господарського суду Дніпропетровської області відкрити провадження у справі про банкрутство підприємства.

Метінвест — один з постачальників металургійного сировини для ДМК і один з його кредиторів. "Метінвест довгий час зберігав надію домовитися з ІСД, вів судові процеси, які, на жаль, не призвели до погашення заборгованостей. Після порушення справи про банкрутство Метінвест, у рамках дозволених законодавством процедур, стягувати борги на загальних підставах (як і всі інші кредитори). Метінвест має намір домогтися повернення боргів за поставлену ЗРС, що можливо тільки при працюючому заводі. Ми вважаємо банкрутство негативним сценарієм погашення заборгованостей, який може вплинути на безперебійну роботу заводу і, як наслідок, на повернення боргів", — коментують в Метінвесті.

Раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про причетність Групи Метінвест до управління комбінатом, проте в Метінвесті заперечують будь-який вплив на менеджмент ДМК.

Разом з тим Група не приховує інтересу щодо розширення портфеля активів в Україні і за її межами. "Група Метінвест не анонсує свої плани на ринку M&A. Водночас Групі цікаві різні активи як в Україні, так і за її межами", — повідомили Delo.ua в Групі Метінвест.

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання. Підприємство контролює корпорація "ІСД" заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат на НКТ, над яким втрачено контроль з кінця 2017 року, а також ДМК, меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина) і ISD-Huta Czestochowa (Польща).
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