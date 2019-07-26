Для залучення інвестицій необхідні мир і перезапуск економіки, - Льовочкін

Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну падає вже четвертий рік. Після формування нової виконавчої влади цю тенденцію необхідно переломити, вважає народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує персональний портал політика.

"Показник індексу інвестиційної привабливості України, вимірюваний Європейською бізнес-асоціацією, в першій половині 2019 року знизився з 3,07 до 2,85 при максимальній оцінці 5. Він опинився в негативній зоні, що сигналізує про песимістичні настрої бізнесу. Це найгірше значення індексу за останні три роки, що має стати сигналом для нової виконавчої влади. Тенденцію необхідно переломити, і ключовими питаннями в цьому напрямку є відновлення миру і пріоритетний розвиток економіки», - заявив Сергій Льовочкін.

Він повідомив, що більше половини підприємств в опитуванні Європейської бізнес-асоціації незадоволені інвестиційним кліматом (57%) і сумніваються щодо майбутніх інвестицій (54%). Проблеми, які хвилюють інвесторів, крім названих, - висока корупція, недовіра до судової влади і неможливість захистити права власності, відтік робочої сили, а також політична нестабільність.

Як результат, середньорічний чистий приплив прямих іноземних інвестицій в 2014-2018 рр. склав всього 2,3 млрд доларів, тоді як в 2010-2013 рр. було в середньому 6 млрд доларів. Причому останні три роки приплив ПІІ падав: 3,3 млрд доларів у 2016 році, 2,6 млрд доларів у 2017 році, 2,4 млрд доларів у 2018 році. За 5 місяців 2019 року взагалі "зайшло» всього 0,8 млрд доларів.

"Низькі показники інвестиційної діяльності - це результат нездатності минулої влади зупинити війну, перезапустити економіку, побороти корупцію і повернути довіру інвесторів. Тепер ці завдання стоять перед новою владою - і стануть одним з головних маркерів, за якими слід оцінювати результати її роботи», - вважає Сергій Льовочкін.

Політик також повідомив, що в Опозиційної платформи - За життя напрацьований пакет законодавчих ініціатив для системного поліпшення інвестиційного клімату.

"На його прийнятті ми будемо наполягати з першого дня роботи в новому парламенті», - резюмував Сергій Льовочкін.