РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетична асамблея

Луганська область на межі відключення через блокування поставок вугілля з РФ на місцеву ТЕС. Станція може перейти на газ, але для цього потрібно встановити ціни за ПСО. РНБО має терміново вирішити цю проблему.

Про це в коментарі виданню "Економічні новини" заявив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асоціації України Юрій Саква.

"Луганська область фактично виділена в окрему зону, інших джерел немає поставки вугілля немає. Вугілля не йде з 1 червня, вугілля було накопичено достатньо, ви бачите, що станція працювала 2 місяці, тому проблема досить велика і може бути вирішена тільки за допомогою потужних державних інституцій. Україна не змогла за 5 років відновити нормальне енергопостачання і резервне постачання з боку об'єднаної енергетичної системи України. Держава в особі РНБО зобов'язана прийняти рішення і брати участь у вирішенні цього питання. Загроза припинення постачання електроенергії на область на невизначений термін – це загроза вищого порядку", — підкреслив Саква.

Перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асоціації України вважає, що станція може працювати на газу, але у цьому випадку потрібно встановити ціни за ПСО.

"Поточні ціни не покривають ціну на газ. Якщо в минулому році була така ж ситуація і Кабмін прийняв рішення і зробив надбавку для Луганської, щоб лише покрити собівартість, то в цьому році цього зробити неможливо, тому що на ринку електроенергії нові правила і є price сар, так зване обмеження цін. Якщо підняти price сар, то це автоматично збільшиться для всіх споживачів України і т. ін. Другий варіант – можливо зробити ПСО для Луганської станції з постачання газу", — зазначив Саква.

Нагадаємо, через блокування поставок вугілля з боку РФ на Луганську ТЕС запасів вугілля на станції вистачить до 29 липня, після чого станція може зупинитися. Заступник голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Юрій Клименко вже закликав Кабмін прийняти всі необхідні заходи для того, щоб уникнути колапсу в регіоні

Раніше держпідприємство "Оператор ринку" опублікувало граничні ціни (prices cap) на запускаються з 1 липня сегментах нової моделі оптового ринку е/е – ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку. Середня гранична ціна становитиме 1640,8 грн за МВт-год (без ПДВ). При цьому в липні НАК "Нафтогаз України" реалізував споживачам газ за ПСО за ціною 4905,67 грн за 1 м3 (без ПДВ, також не включена плата облгазу та Укртрансгазу).