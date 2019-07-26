підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетична асамблея
26 липня 2019, пʼятниця, 11:32 429
Політика 2019-07-26T12:30:02+03:00
Українські Новини
РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетич

РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетична асамблея

Луганська область на межі відключення через блокування поставок вугілля з РФ на місцеву ТЕС. Станція може перейти на газ, але для цього потрібно встановити ціни за ПСО. РНБО має терміново вирішити цю проблему.

Про це в коментарі виданню "Економічні новини" заявив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асоціації України Юрій Саква.

"Луганська область фактично виділена в окрему зону, інших джерел немає поставки вугілля немає. Вугілля не йде з 1 червня, вугілля було накопичено достатньо, ви бачите, що станція працювала 2 місяці, тому проблема досить велика і може бути вирішена тільки за допомогою потужних державних інституцій. Україна не змогла за 5 років відновити нормальне енергопостачання і резервне постачання з боку об'єднаної енергетичної системи України. Держава в особі РНБО зобов'язана прийняти рішення і брати участь у вирішенні цього питання. Загроза припинення постачання електроенергії на область на невизначений термін – це загроза вищого порядку", — підкреслив Саква.

Перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асоціації України вважає, що станція може працювати на газу, але у цьому випадку потрібно встановити ціни за ПСО.

"Поточні ціни не покривають ціну на газ. Якщо в минулому році була така ж ситуація і Кабмін прийняв рішення і зробив надбавку для Луганської, щоб лише покрити собівартість, то в цьому році цього зробити неможливо, тому що на ринку електроенергії нові правила і є price сар, так зване обмеження цін. Якщо підняти price сар, то це автоматично збільшиться для всіх споживачів України і т. ін. Другий варіант – можливо зробити ПСО для Луганської станції з постачання газу", — зазначив Саква.

Нагадаємо, через блокування поставок вугілля з боку РФ на Луганську ТЕС запасів вугілля на станції вистачить до 29 липня, після чого станція може зупинитися. Заступник голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Юрій Клименко вже закликав Кабмін прийняти всі необхідні заходи для того, щоб уникнути колапсу в регіоні

Раніше держпідприємство "Оператор ринку" опублікувало граничні ціни (prices cap) на запускаються з 1 липня сегментах нової моделі оптового ринку е/е – ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку. Середня гранична ціна становитиме 1640,8 грн за МВт-год (без ПДВ). При цьому в липні НАК "Нафтогаз України" реалізував споживачам газ за ПСО за ціною 4905,67 грн за 1 м3 (без ПДВ, також не включена плата облгазу та Укртрансгазу).
Архів
Новини
Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва 13:00
Кличко не хоче йти на допит в ГБР 12:54
Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список 12:45
Брати Клички будуть судитися з "1+1" 12:35
В Азовському морі кораблі ФСБ висвітлюють катери української морської охорони зеленим променем 12:25
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32
РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетична асамблея 11:32
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok