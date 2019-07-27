ДБР відкрило кримінальне провадження проти детективів НАБУ у справі з квартирами Нацгвардії

Державне бюро розслідувань України розпочало кримінальне провадження щодо детективів НАБУ, які брали участь у затриманні генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди в рамках справи про обмін квартир з Нацгвардією, інформує портал ub.com.ua.

Детективів підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України – "Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою". Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер провадження 62019000000000950.

Олега Майбороду затримали вранці 14 травня в його будинку. Детективи НАБУ діяли без відповідної ухвали суду або слідчого судді. Також з протоколу затримання вбачається, що гендиректор "Укрбуд Девелопмент" був затриманий в якості підозрюваного. Хоча на той момент бізнесмену не було вручене повідомлення про підозру у вчиненні будь-якого правопорушення, відтак насправді статусу підозрюваного він не мав.

Крім того, за законом подібне затримання може відбуватися лише за наявності обґрунтованих підстав вважати, що людина має намір втекти з метою ухилення від кримінальної відповідальності, і лише в тому випадку, коли ця людина підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Водночас, у складеному детективом протоколі затримання не вказано жодних підстав побоюватися втечі Майбороди або його ухилення від відповідальності. Інших документів, які б обґрунтовували подібне припущення, також не існувало.

Кримінальне провадження проти співробітників НАБУ було розпочато Державним бюро розслідувань після заяви адвокатів Олега Майбороди до суду. Детективам, що вчиняли затримання, загрожує обмеження волі до трьох років або позбавлення права обіймати свої посади строком до п’яти років.

Затримання Олега Майбороди відбулося у рамках розслідування дій командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова при обміні квартир для військовослужбовців. 16 травня Шевченківський суд Києва визнав затримання бізнесмена незаконним і звільнив його з-під варти, підтвердивши, що детективи НАБУ діяли з перевищенням своїх повноважень. Згодом апеляційна інстанція підтвердила незаконність затримання та відхилила скаргу НАБУ.

17 травня Солом'янський суд Києва відмовив в арешті Олега Майбороди, оскільки НАБУ не змогло довести збитки у справі з квартирами Нацгвардії. За словами юристів, сторона звинувачення знову не представила жодних підстав вважати, що гендиректор "Укрбуд Девелопмент" може переховуватися від слідства. Вони додали, що під час розгляду прокурор САП також приховав від суду частину експертизи, на якій базується підозра, пославшись на економію паперу. Зокрема, на розгляд суддів були представлені лише 5 із 127 сторінок документа.

Суд призначив Олегу Майбороді заставу у розмірі 2 мільйони гривень. Наразі рішення про цей запобіжний захід оскаржується стороною захисту.