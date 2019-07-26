підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • ЄС може ввести персональні санкції проти суддів, що призупинили рішення НКРЕКП щодо тарифів "Укренерго", - Бузаров
26 липня 2019, пʼятниця, 10:44 334
Політика 2019-07-26T11:45:03+03:00
Українські Новини
ЄС може ввести персональні санкції проти суддів, що призупинили рішення НКРЕКП щодо тарифів "Укренерго", - Буз

ЄС може ввести персональні санкції проти суддів, що призупинили рішення НКРЕКП щодо тарифів "Укренерго", - Бузаров

Євросоюз може ввести персональні санкції проти суддів Окружного адмінсуду Києва, які прийняли рішення про призупинення дії постанов НКРЕКП щодо тарифів "Укренерго". Про це написав експерт з міжнародних та правових питань Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook.

"Можна припустити, що в разі продовження незаконних дій суддів наші західні партнери цілком можуть вдатися до ефективного інструменту персональних санкцій, наприклад проти суддів і членів їх сімей... Західні країни вже точно вміють захищати свої інвестиції", - вважає Бузаров.

На думку експерта, західні партнери України вкрай стурбовані ситуацією, що склалася у зв'язку з рішенням суду щодо тарифів "Укренерго", що повністю зупинило розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. І не виключає звернення іноземних інвесторів в міжнародні суди для захисту своїх прав, що негативно позначиться на іміджі України.

"Ключовий інтерес інвесторів в енергетиці – "зелена" енергетика. Тут інвестують як банки та міжнародні фінансові організації (ЄБРР, IFS), так і іноземні компанії (Норвезька Scaltec Solar, Китай, TIU Canada тощо). Відповідно, міжнародники уважно стежать за тим, що відбувається... Феросплавні заводи подали в Окружний адміністративний суд Києва позов про визнання протиправним рішення НКРЕКП про встановлення тарифу для "Укренерго". І суд став на бік феросплавів. А в цьому тарифі як раз і були закладені кошти на розрахунки з виробниками "зеленої" електроенергії. Тому, через рішення суду тепер всі розрахунки на ринку з "зеленими" енерговиробниками зупинені", - написав Бузаров.

Нагадаємо, 1 липня запущений новий ринок електроенергії, у відповідності з прийнятим в 2017 році Верховною Радою Законом України "Про ринок електричної енергії".

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АКЦІОНЕРНОГО товариства "Нікопольський завод феросплавів" призупинив дію постанов НКРЕКП, що встановлювали тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Вказані постанови були прийняті НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.
Архів
Новини
Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва 13:00
Кличко не хоче йти на допит в ГБР 12:54
Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список 12:45
Брати Клички будуть судитися з "1+1" 12:35
В Азовському морі кораблі ФСБ висвітлюють катери української морської охорони зеленим променем 12:25
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32
РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетична асамблея 11:32
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok