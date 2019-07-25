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25 липня 2019, четвер, 19:17 366
Транспорт 2019-07-25T19:45:02+03:00
Українські Новини
З 31 жовтня Київ переходить на Е-квиток - єдиний для всіх видів транспорту, - КМДА

З 31 жовтня Київ переходить на Е-квиток - єдиний для всіх видів транспорту, - КМДА

Із 31 жовтня Київ переходить на Е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену ("Хрещатик", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Акедеммістечко", "Лісова", "Арсенальна", "Теремки", "Видубичі", "Сирець" та "Почайна"), в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook, інформує портал kyivcity.gov.ua .

Поповнити Е-квиток можна буде за допомогою мобільних додатків "Приват 24", "Ощад 24/7" або в терміналах самообслуговування КП "ГІОЦ", "ПриватБанку", "Ощадбанку" та на порталі EasyPay

Зручною заміною жетонів та разових квитків стануть також квитки з QR-кодами, єдині для всіх видів транспорту. Їх можна буде придбати у боксах самообслуговування та касах київського метрополітену

Як користуватись Е-квитком

Пасажир купує QR-квиток або транспортну картку, яку варто зареєструвати в кабінеті користувача. Це і є Е-квиток, який надалі можна поповнювати за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних пунктах продажу. Громадський транспорт обладнано валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями. Їх можна знайти біля дверей та всередині салонів громадського транспорту. Пасажиру достатньо просто піднести транспортну карту або QR-квиток до валідатора – проїзд оплачено. Контролери будуть мати спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.

Тарифи (при придбанні поїздок на транспортну карту  Kiev Smart Card):

1-9 поїздок – 8 грн за квиток;

10-19 поїздок – 7,70 грн;

20-29 поїздок – 7,40 грн;

30-39 поїздок – 7,10 грн;

40-49 поїздок – 6,80 грн;

50 поїздок – 6,50 грн.

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