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26 липня 2019, пʼятниця, 06:37 30 Прес-реліз
Спорт 2019-07-26T09:30:04+03:00
Українські Новини
УАФ ініціює турнір пам’яті загиблого в полоні терористів юного футболіста Степана Чубенка, - Костюченко

УАФ ініціює турнір пам’яті загиблого в полоні терористів юного футболіста Степана Чубенка, - Костюченко

"Починаючи з вересня 2019 року в Краматорську проходитиме турнір пам’яті 16-річного футболіста ФК "Авангард" Степана Чубенка, який трагічно загинув у полоні проросійських терористів 25 липня 2014 року". Про таке в коментарі Українським Новинам повідомив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

За словами Костюченка, у змаганнях, які будуть щорічними, візьмуть участь футбольні команди шкіл Краматорська.

"Виповнилося п’яті роковини з дня загибелі відданого сина України й справжнього патріота Степана Чубенка, якого стратили проросійські бойовики так званої "ДНР" за проукраїнську позицію. Хлопця затримали в Донецьку. Причиною стала синьо-жовта стрічка на рюкзаку, й цього виявилося достатньо для вбивства 16-річного юнака. Виступаючі за юнацьку команду, Степан завжди мріяв про кар‘єру професійного гравця", — розповів Вадим Костюченко.

Посмертно Степана Чубенка було нагороджено Орденом "За мужність" ІІІ ступеню та відзначено званням "Народний Герой України".

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