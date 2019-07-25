"Слуга народу" вимагає перерахунку голосів на окрузі, де сам їх кандидат визнав поразку

Представники партії "Слуга народу" заявляють про необхідність перерахувати результати голосування на 64 окрузі, хоча сам їх кандидат раніше визнав свою поразку.\r\nЗа результатами виборів переміг самовисуванець Володимир Арешонков, а кандидат від Слуги народу В'ячеслав Сигачев визнав поразку.\r\nОсь Сигачев підписує протокол:\r\n\r\nА тут робить відповідну заяву, де визнає поразку:\r\n\r\nПри цьому партія "Слуга народу" хоче переглянути його результат і блокує роботу комісії, перешкоджаючи поїздку в Київ для здачі протоколів у ЦВК, стверджують в комісії.