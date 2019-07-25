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25 липня 2019, четвер, 17:37 409
Економіка 2019-07-25T19:45:03+03:00
Українські Новини
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоекс

Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт

Міжнародні компанії, що інвестували в розвиток "зеленої" енергетики, мають право звернутись до міжнародного арбітражу через ситуацію з призупиненням судом дії постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги "Укренерго". Про це заявила директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик, коментуючи ситуацію з рішенням Окружного адмінсуду міста Києва, через яке зупинені виплати виробникам електроенергії з відновлювальних джерел.

"Міжнародні інвестори, якщо не буде вирішено питання, мають право звернутись у міжнародний арбітраж. І це будуть вже міжнародні позови до держави Україна стосовно порушення гарантій перед інвестором. Тому іміджево ця ситуація є дуже поганою. І нам, як країні, зараз потрібно зробити все від нас залежне, щоб не допустити такої ситуації. Така ситуація відіб'ється не лише на відновлювальній енергетиці, а на усіх сферах економічної діяльності України", - заявила Олена Колтик.
Експерт повідомила, що компанії-учасники Асоціації звернулись до апеляційного суду стосовно правомірності рішення Окружного адмінсуду міста Києва. А також наголосила, що за останні роки в розвиток альтернативної енергетики інвестовано понад 2,5 млрд євро і порушення зобов’язань перед інвестором негативно позначиться на інвестиційному кліматі країни в цілому.
"Більше 2,5 мільярда євро, і це живі інвестиції в країну, не можна допускати ситуації, коли ми порушуємо зобов’язання перед інвестором, тому що це вплине не тільки на галузь "зеленої" енергетики, а взагалі інвестиційний клімат в країні", - заявила Колтик.
Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.
27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були ухвалені НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.

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