Автору відео про вантажівку, яка збиває Зеленського, обіцяють "несолодку" долю

Авторові поширеного перед виборами Президента відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка, загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Команда Зеленського" в соціальній мережі Facebook.

"Пам’ятаєте провокаційне відео з вантажівкою, яке розмістив у себе на телеграм-каналі екс-президент Порошенко. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча"! Більш того, за цей час старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень та передбачуваного автора "шедеврального" відео", - йдеться в ньому.

В повідомленні також зазначається, що поліція працює ефективно і винні будуть покарані найближчим часом

"Доля автора буде несолодкою — обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, штаб Петра Порошенка "відхрестився" від причетності до створення відео, де Зеленського збиває вантажівка.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Порошенка підставили роликом із Зеленським і фурою.