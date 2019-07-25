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25 липня 2019, четвер, 16:55 185
Президент 2019-07-25T21:30:04+03:00
Українські Новини
Автору відео про вантажівку, яка збиває Зеленського, обіцяють "несолодку" долю

Автору відео про вантажівку, яка збиває Зеленського, обіцяють "несолодку" долю

Володимир Зеленський. Скріншот відео Слуга Народу — Команда Зеленського
Володимир Зеленський. Скріншот відео Слуга Народу — Команда Зеленського

Авторові поширеного перед виборами Президента відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка, загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Команда Зеленського" в соціальній мережі Facebook.

"Пам’ятаєте провокаційне відео з вантажівкою, яке розмістив у себе на телеграм-каналі екс-президент Порошенко. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча"! Більш того, за цей час старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень та передбачуваного автора "шедеврального" відео", - йдеться в ньому.

В повідомленні також зазначається, що поліція працює ефективно і винні будуть покарані найближчим часом

"Доля автора буде несолодкою — обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, штаб Петра Порошенка "відхрестився" від причетності до створення відео, де Зеленського збиває вантажівка.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Порошенка підставили роликом із Зеленським і фурою.

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