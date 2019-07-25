Автору відео про вантажівку, яка збиває Зеленського, обіцяють "несолодку" долю

Авторові поширеного перед виборами Президента відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка, загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці "Команда Зеленського" в соціальній мережі Facebook.\r\n"Пам’ятаєте провокаційне відео з вантажівкою, яке розмістив у себе на телеграм-каналі екс-президент Порошенко. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча"! Більш того, за цей час старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень та передбачуваного автора "шедеврального" відео", - йдеться в ньому.\r\nВ повідомленні також зазначається, що поліція працює ефективно і винні будуть покарані найближчим часом\r\n"Доля автора буде несолодкою — обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, штаб Петра Порошенка "відхрестився" від причетності до створення відео, де Зеленського збиває вантажівка.\r\nУ свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Порошенка підставили роликом із Зеленським і фурою.