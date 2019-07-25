Заступник секретаря РНБО заявив про успішні випробування ракет "Вільха"

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявляє про успішні випробування модернізованих ракет "Вільха" із збільшеною дальністю ураження в Одеській області в четвер.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

"Стрільби пройшли успішно", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Кривоноса.

Зазначається, що в четвер, 25 липня, в Одеській області відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" із збільшеною дальністю ураження.

Кривонос також зазначив, що РНБО ухвалила низку рішень із забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння і постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

Згідно з повідомленням, виробництво ракет буде здійснюватися в Україні за замкнутим циклом.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні випробування ракети підвищеної дальності також успішно пройшли в Одеській області, після того, як Україна почала серійне виробництво ракетних комплексів "Вільха".