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25 липня 2019, четвер, 16:07 30
Силові структури 2019-07-25T23:30:05+03:00
Українські Новини
Заступник секретаря РНБО заявив про успішні випробування ракет "Вільха"

Заступник секретаря РНБО заявив про успішні випробування ракет "Вільха"

Ракета
Ракета "Вільха". Фото: РНБО

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявляє про успішні випробування модернізованих ракет "Вільха" із збільшеною дальністю ураження в Одеській області в четвер.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

"Стрільби пройшли успішно", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Кривоноса.

Зазначається, що в четвер, 25 липня, в Одеській області відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" із збільшеною дальністю ураження.

Кривонос також зазначив, що РНБО ухвалила низку рішень із забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння і постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

Згідно з повідомленням, виробництво ракет буде здійснюватися в Україні за замкнутим циклом.

Як повідомляли Українські Новини,  у квітні випробування ракети підвищеної дальності також успішно пройшли в Одеській області, після того, як Україна почала серійне виробництво ракетних комплексів "Вільха".

Більше новин про: Вільха випробування зброї ракетні комплекси "Вільха" Сергій Кривоніс Пускова установка для ракет "Вільха"

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