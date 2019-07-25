Головлікар Київської лікарні №10 Добуш залишив жителів Голосіївського району столиці без відділення гастроентерології

Головний лікар Київської міської клінічної лікарні №10 Данило Добуш закрив відділення гастроентерології, яке було єдиним в Голосіївському районі Києва.

Про це йдеться в наказі головного лікаря, текст якого мають Українські Новини.

При цьому, хворі, які там перебувають, будуть переведені в хірургічні і терапевтичні відділення лікарні.

Саме відділення буде перепрофільовано в відділення гепатології, при цьому таке відділення, набагато більш вузького, ніж гастроентерологія профілю, вкрай нетипово для українських лікарень.

При цьому, згідно з наказом МОЗ №1051 від 28 грудня 2009 року, хвороби печінки мають лікуватися саме в відділення гастроенерологіі.

Крім того, за даними, Українських Новин, керувати цим відділенням Добуш призначив не гастроентерологів, а хірургів.

З наявних в розпорядженні агентства наказах та іншої внутрішньолікарняної документації випливає, що Добуш або неуважно підходить до написання документів, або плутається в назві відділень.

Так, в наказі про закриття на санацію ліжок гастроентерологічного відділення зазначено, що воно буде перепрофільовано в відділення гепатології, в наказі від 8 липня про введення в дію структури лікарні йдеться про відокремлення гематології, а в попередженні одному з лікарів це відділення вже перетворилося в "гапатологію ".

Крім того, тінь на це рішення кидає наявність конфлікту у Добуша з завідувачем відділенням гастроентерології Тетяною Дінець, яка отримала від нього догану, але успішно оскаржила її в суді.

Навколо відділень лікарні №10 вже виникали скандали. Так, ще за президентства Віктора Януковича рішенням Київради передбачалося будівництво нового відділення для лікарні за рахунок приватного інвестора, якому мали віддати Геріатричний центр лікарні на вул. Лабораторної. Внаслідок корпус не побудували, а центр віддали в приватні руки.

Добуша звинувачували також незаконне спалювання сміття на території лікарні, і в корупції.

НАЗК склало 8 протоколів по залученню в Добуша до адмінвідповідальності, зокрема за конфлікт інтересів, в тому числі і щодо преміювання власного сина.

Син до недавнього часу працював в тій же лікарні і вже був спійманий на науковому плагіаті.

Українські Новини чекають відповіді від департаменту охорони здоров'я КМДА, про те, чи є ще в якійсь київській лікарні відділення гепатології, якими нормативними документами передбачена можливість створення гепатологічних відділень, і яким чином будуть отримувати гастроентерологічну допомогу жителі Голосіївського району. Агентство також поцікавилося, чи були прийняті якісь заходи до Добуша у зв'язку з інформацією НАЗК.

Запит був відправлений в КМДА 15 липня, агентство отримало підтвердження про його отримання, але відповідь ні на одне із запитань так і не було надано.