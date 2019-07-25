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25 липня 2019, четвер, 14:32 410
Економіка 2019-07-25T15:00:02+03:00
Українські Новини
Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про з

Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії

Провідний спеціаліст компанії Unicorn Systems UA, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для енергоринків Європи, Яна Лях дала коментар щодо проблем запуску нового ринку електроенергії в Україні та розповіла про можливості, які він може принести виданню Kosatka.Media.

"Важливість своєчасного запуску ринку показала європейській спільноті готовність України вчасно виконувати взяті на себе зобов'язання, що однозначно сприятиме тіснішій співпраці між Україною та Європою. Якби старт ринку було відкладено, проблеми так і залишилися б не виявленими. І учасники все одно зіткнулися б з ними, нехай і на кілька місяців пізніше. Тільки в цьому випадку Україна втратила б довіру європейських інститутів, які вже багато років фінансують лібералізацію ринку електроенергії", — прокоментувала запуск ринку електроенергії Яна Лях.

Попри спекуляції про сумнівний успіх своєчасного запуску нового ринку електроенергії, зробити це вдалося. 1 липня 2019 року ринок почав свою роботу. Експерт зазначила, що рішення запустити ринок було правильним хоча б тому, що це дозволить швидко виявити і скоригувати всі "вузькі місця", як в законодавстві, так і в програмних продуктах, які забезпечують роботу ринку.

Експерти ринку прогнозували різке підвищення цін на електроенергію для населення України у зв'язку з запуском нового ринку.

«Обмеження, введені на перших етапах роботи ринку, повинні убезпечити найбільш незахищені категорії споживачів. Поки можна сказати лише те, що старт ринку не вплинув на ціну електроенергії для населення, на чому намагалися спекулювати противники запуску ринку», — зазначив експерт.

Яна Лях додала, що в роботі програмного забезпечення спостерігаються проблеми: деякі процеси на ринку виконуються вручну, а учасники стикаються з певними технічними труднощами, які можна вирішити за умови якісного навчання учасників запуску та їх підтримки з боку операторів ринку. Дотримання виконання правил не призведе до катастрофи на старті запуску, що вже підтверджено першими результатами роботи ринку.

У перспективі новий ринок відкриє завісу можливостей на європейському ринку, дозволивши брати участь в їх об'єднанні, проводити спільні аукціони з розподілу пропускної спроможності з сусідніми країнами, що дозволить учасникам ринку підвищити ефективність експорту та імпорту електричної енергії.

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