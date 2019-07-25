Не можна призначати голову КМДА "зверху" – його мають обирати кияни, – блогер

Повноваженнями для управління справами Києва повинні наділяти жителі столиці, а не президент Володимир Зеленський та його команда. І бажання голови держави самому призначати голову Київської міської державної адміністрації – це узурпація влади за принципом Януковича. Таку думку висловив блогер Сергій Наумович на своїй сторінці в Facebook.

"Мені подобається те, що громадяни мирно випровадили попереднього президента з будівлі на вул. Банковій, після того, як з'ясували, що ПАП-команда – мародери, що до деякого часу успішно маскуються під "фантастичних патріотів", хоч біжи їм Оскар вручай. Просто весною пішли на вибори, сказали "не вірю" і послали на виборчих дільницях його нах. Демократія в чистому вигляді. Зеленський може виявитися найгіршим президентом, або найкращим, "маріонеткою Коломойського" і т. д., але його вибрав народ. Не подобається тут народ – міняйте країну, наприклад, купивши квиток в одну сторону", – написав Наумович.

При цьому він заявив, що рішення нової влади призначати голів міських адміністрацій – перше попередження українцям і повернення до режиму Януковича.

"А ось те, що нова влада, яка дуже часто повторювала слово "референдум", пропонує призначати голів міських адміністрацій, використовуючи принципи узурпації "Сім'ї" Януковича, порушуючи принцип місцевого самоврядування і рішення Конституційного суду, – це перший серйозний негативний сигнал", – зазначив блогер.

Він підкреслив, що повноваження Віталію Кличку видали кияни і тільки вони можуть вирішувати, подобається їм мер чи ні.

"Кличко може виявитися найгіршим мером, або найкращим, "маріонеткою Столара" і т. д., але так влаштовано, що повноваженнями для управління справами міста наділяє місцева громада, а не чиновник на Банковій. Не подобається такий розклад – міняйте Конституцію, наприклад", – резюмував Сергій Наумович.