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25 липня 2019, четвер, 12:47 50
Події 2019-07-25T15:15:03+03:00
Українські Новини
На залізничних коліях у Хмельницькій області знайшли тіло дитини

На залізничних коліях у Хмельницькій області знайшли тіло дитини

Національна поліція знайшла тіло 11-річного хлопчика на залізничних коліях у Хмельницькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.
"25 липня, близько 06:00 на лінію "102" надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями знайдено тіло підлітка", - йдеться в ньому.
Зазначається, що загиблий 11-річний хлопчик - киянин, який вночі поїздом "Рахів - Київ" повертався додому з відпочинку.
Співробітники поліції опитують усіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка.

Також раніше в Києві залізничника збив поїзд.

Раніше також п'яний чоловік не зауважив поїзд і загинув з його колесами в Харківській області.

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