Психіатр і медсестра допомогли підозрюваному у вбивстві байкера втекти з психлікарні

Прокуратура повідомила про підозру лікарю-психіатру і виконуючій обов'язки старшої медсестри в сприянні втечі з психіатричної лікарні Дмитра Слепченка, підозрюваного у вбивстві байкера в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Прокурорами Київської місцевої прокуратури №2 оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечас з медичного закладу підозрюваного у вбивстві мотоцикліста, вчиненого в травні 2017 року Києві", - сказано в ньому.

Під час досудового слідства встановлено, що підозрюваний, який за рішенням суду був поміщений до психлікарні, схилив лікаря-психіатра і в.о. старшої медсестри до надання йому допомоги в систематичних втечах з закладу.

Згідно з домовленостями, зазначені медпрацівники в обумовлений час відкривали підозрюваному двері відділення і не повідомляли про факти його втечі до правоохоронних органів.

Встановлено, що з лютого по травень поточного року за сприяння медперсоналу підозрюваний 11 разів залишав лікарню, повертаючись тільки на ніч.

Під часі чергової втечі, яка сталася 14 травня, правоохоронці затримали Слепченка в одному з торгово-розважальних центрів Васильківського району Київської області під час перегляду фільму в кінотеатрі.

Під час обшуку в палаті підозрюваного виявили алкоголь, мобільні телефони та наркотичні речовини.

24 липня за результатами розслідування лікаря-психіатра та в.о. старшої медсестри повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ст.394 (пособництво у втечі із спеціалізованого лікувального закладу) і ч. 3 ст. 382 (умисне невиконання рішень суду, що набрали законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним і громадським інтересам) Кримінального кодексу.

У свою чергу, втікачеві повідомлено про підозру за ст. 394 (втеча із спеціалізованого лікувального закладу, вчинена повторно), ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст.382 (підбурювання до умисного невиконання постанов суду, що набрали законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним і громадським інтересам) і ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу.

За клопотанням прокуратури щодо підозрюваного проведена судово-психіатрична експертиза, згідно з якою він визнаний осудним і не потребує лікування.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляли Українськi Новини, Слепченко у травні 2017 року застрелив байкера на Харківському шосе в Києві.

Раніше повідомлялося, що вбивця байкера втік з психлікарні і пішов дивитися фільм в кінотеатрі в Глевасі.

А ще раніше вбивця неповнолітнього розгулював вулицями Луцька, тому що йому не вистачило місця в колонії.