підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 12:21 17
Силові структури 2019-07-25T14:45:03+03:00
Українські Новини
Психіатр і медсестра допомогли підозрюваному у вбивстві байкера втекти з психлікарні

Психіатр і медсестра допомогли підозрюваному у вбивстві байкера втекти з психлікарні

Прокуратура повідомила про підозру лікарю-психіатру і виконуючій обов'язки старшої медсестри в сприянні втечі з психіатричної лікарні Дмитра Слепченка, підозрюваного у вбивстві байкера в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Прокурорами Київської місцевої прокуратури №2 оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечас з медичного закладу підозрюваного у вбивстві мотоцикліста, вчиненого в травні 2017 року Києві", - сказано в ньому.

Під час досудового слідства встановлено, що підозрюваний, який за рішенням суду був поміщений до психлікарні, схилив лікаря-психіатра і в.о. старшої медсестри до надання йому допомоги в систематичних втечах з закладу.

Згідно з домовленостями, зазначені медпрацівники в обумовлений час відкривали підозрюваному двері відділення і не повідомляли про факти його втечі до правоохоронних органів.

Встановлено, що з лютого по травень поточного року за сприяння медперсоналу підозрюваний 11 разів залишав лікарню, повертаючись тільки на ніч.

Під часі чергової втечі, яка сталася 14 травня, правоохоронці затримали Слепченка в одному з торгово-розважальних центрів Васильківського району Київської області під час перегляду фільму в кінотеатрі.

Під час обшуку в палаті підозрюваного виявили алкоголь, мобільні телефони та наркотичні речовини.

24 липня за результатами розслідування лікаря-психіатра та в.о. старшої медсестри повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ст.394 (пособництво у втечі із спеціалізованого лікувального закладу) і ч. 3 ст. 382 (умисне невиконання рішень суду, що набрали законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним і громадським інтересам) Кримінального кодексу.

У свою чергу, втікачеві повідомлено про підозру за ст. 394 (втеча із спеціалізованого лікувального закладу, вчинена повторно), ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст.382 (підбурювання до умисного невиконання постанов суду, що набрали законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним і громадським інтересам) і ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу.

За клопотанням прокуратури щодо підозрюваного проведена судово-психіатрична експертиза, згідно з якою він визнаний осудним і не потребує лікування.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляли Українськi Новини, Слепченко у травні 2017 року застрелив байкера на Харківському шосе в Києві.

Раніше повідомлялося, що вбивця байкера втік з психлікарні і пішов дивитися фільм в кінотеатрі в Глевасі.

А ще раніше вбивця неповнолітнього розгулював вулицями Луцька, тому що йому не вистачило місця в колонії.

Більше новин про: вбивця психлікарня

Архів
Новини
П'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Івано-Франківської області 15:14 Список
На окрузі сина Порошенка у Вінниці переміг віце-президент обласної федерації важкої атлетики від "Слуги народу" 15:03
Опозиційна платформа - За життя закликала мерів, які програли на парламентських виборах, піти у відставку 14:57
Адвокат Олександр Ткаченко від "Слуги народу" виграв вибори у Верховну Раду у депутата Барвіненка в Білгороді-Дністровському 14:52
100 замовлень на тиждень: Кур'єри Glovo мітингували під київським офісом компанії 14:51
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok