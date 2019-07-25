Агрохолдинг "Укрлендфармінг" розглядає можливість збільшення елеваторних потужностей

Один з найбільших агрохолдингів Європи – група компаній "Укрлендфармінг" - розглядає можливість побудови декількох додаткових елеваторів, зокрема, в Чернігівській області, для мінімізації логістичних витрат. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив заступник генерального директора агрохолдингу Василь Лобода.\r\n"На сьогодні у нас працюють сімнадцять елеваторів. Також є бажання побудувати ще кілька елеваторів, щоб зменшити відстань від поля до елеватора, зокрема, в Чернігівській області. Таким чином, вдасться скоротити логістичні витрати, які грають величезну роль в собівартості продукції", - повідомив Лобода.\r\nВодночас він зазначив, що окреслити терміни, коли компанія зможе приступити до реалізації цього проекту, складно, оскільки нині на українському ринку банківського кредитування склалися несприятливі умови.\r\n"Сьогодні відсотки за кредитами - у межах двадцяти п'яти, сформувати якусь маржинальність і повернути ці відсотки дуже складно. Сподіваємося, що незабаром українська система банківського кредитування повернеться обличчям до аграрного виробника", - додав він.\r\nЗа його словами, "Укрлендфармінг" володіє найбільшими елеваторними потужностями в Україні – близько 3 млн тонн одноразового зберігання зерна. Найбільші елеватори компанії розташовані в Сумській і Полтавській областях – потужністю майже на 500 тис. тонн.\r\nЛобода додав, що через проблемну ситуацію, яка склалася на українському ринку залізничних вантажних перевезень, і брак зерновозів елеватори агрохолдингу нерідко переповнені, й компанія не встигає вчасно доставити продукцію в порт.\r\n"Останні три-чотири роки це (брак зерновозів і локомотивів) величезна проблема для всіх аграріїв, яка особливо загострюється в осінній період, коли починаються пізні зернові: соя, соняшник і кукурудза... Як тільки восени починається негода, а ми зберігаємо кукурудзи в межах двохсот гектарів, все те, що виливається з дощем, а далі - зі снігом, впливає на якість і кількість культури... Тому наша оперативність безпосередньо впливає на обсяг виручки", - сказав Лобода, уточнивши, що логістична проблема на українському ринку також може призводити до зриву експортних контрактів і вимагає негайного втручання з боку держави.\r\n"Укрлендфармінг" є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом та виробництвом м'яса. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агровиробничих груп кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське", загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям в 10, 5 млн курей-несучок - найбільшим в Україні в 2018 р. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.