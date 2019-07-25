Маніяк-філателіст: Правоохоронці за допомогою марок встановили підозрюваного в розсилці листів з погрозою вбив

Правоохоронці встановили громадянина, підозрюваного в розсилці листів керівникам Національної поліції з погрозою вбивства.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що з 5 січня поточного року Головним слідчим управлінням Національної поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за фактом погроз поліцейським начальникам.

"На адресу начальників Головних управлінь Нацполиции в Рівненській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській, Херсонській, Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Житомирській, Дніпропетровській, Полтавській і Кіровоградській областях надійшли листи з погрозами вбивства останніх і керівництва Національної поліції України", - сказано в фабулою справи.

Наголошується, що на конвертах, які надійшли на адресу поліцейських начальників, є поштова марка з зображенням «Катерининської церкви м. Чернігів».

Згідно з інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції встановлено, що 27 березня о 12:35 у відділенні поштового зв'язку №28 у Рівному перебувала особа, яка придбала 53 марки з зображенням «Борис Патон», 12 марок із зображенням «Катерининської церкви Чернігова» та 65 конвертів білого кольору.

Допитаний в якості свідка оператор поштового зв'язку повідомила, що 7 грудня 2018 року в магазин філателії поштового відділення для продажу надійшло близько 600 поштових марок з зображенням «Катерининської церкви Чернігова», з яких по 26 грудня включно було продано 164 марки.

26 грудня 2018 року в магазин філателії поштового відділення зайшов невідомий молодий чоловік, який придбав 53 марки з зображенням «Борис Патон», 12 марок із зображенням «Катерининської церкви Чернігова» та 65 конвертів формату.

Цей чоловік у поштовому магазині філателії протягом 2018 року перебував близько трьох разів і зазвичай купував конверти і марки в кількості від 20 штук.

27 березня поточного року свідок знову побачила цього громадянина, який отримував поштові відправлення.

Поліція пред'явила співробітниці пошти фотознімок підозрюваного і та його опізнала.

Завдяки даними Рівненського відділення "Укрпошти" встановлені паспортні дані підозрюваного, зокрема, отримана інформація, що він отримав паспорт в місті Хуст Закарпатської області в 2013 році.

5 червня проведено обшук за місцем проживання підозрюваного в ході якого вилучені речі і документи.

Крім комп'ютерної техніки у підозрюваного вдома вилучений аркуш паперу з відбитком печатки Управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації та 4 аркуша паперу з відбитком печатки школи села Нижнє Селище Хустського району.

В липні вилучені документи і техніка були заарештовані за рішенням суду як речові докази.

Як повідомляли Українські Новини, 24 судді Шевченківського районного суду Києва отримали повідомлення з погрозами від невстановленої особи з ім'ям "Тризуб" 21-22 вересня 2018 року.