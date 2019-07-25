У Києві на Подолі Volkswagen влетів у дві іномарки під час оформлення іншої аварії

Вночі середи, 24 липня, на кордоні Подільського та Оболонського району столиці трапилося подвійне ДТП. На вулиці Новокостянтинівська водії Hyundai і Toyota оформляли невелику аварію, як раптом у них влетів Volkswagen Transporter, повідомляє "Інформатор".

Від удару у Hyundai вм'яло в салон багажник.

Аварія сталася близько 22:00. Рухаючись по напрямку в бік метро "Почайна" водій Volkswagen переїжджав міст і з невідомої причини не помітив, що на узвозі з шляхопроводу триває оформлення ДТП. Зупинитися Transporter зміг лише вдарившись об Hyundai. В аварії ніхто сильно не постраждав.

Двох людей з Volkswagen оглянули медики, але від госпіталізації вони відмовилися. Всі учасники події відбулися синцями та переляком. На місці працював екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

ДТП на Подолі. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, на Подолі камери зняли, як водій-вандал вирвав обмежувальний стовпчик і поїхав до ресторану.