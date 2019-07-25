підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 08:19 25
Події 2019-07-25T10:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві на Подолі Volkswagen влетів у дві іномарки під час оформлення іншої аварії

У Києві на Подолі Volkswagen влетів у дві іномарки під час оформлення іншої аварії

Вночі середи, 24 липня, на кордоні Подільського та Оболонського району столиці трапилося подвійне ДТП. На вулиці Новокостянтинівська водії Hyundai і Toyota оформляли невелику аварію, як раптом у них влетів Volkswagen Transporter, повідомляє "Інформатор".

Від удару у Hyundai вм'яло в салон багажник.

Аварія сталася близько 22:00. Рухаючись по напрямку в бік метро "Почайна" водій Volkswagen переїжджав міст і з невідомої причини не помітив, що на узвозі з шляхопроводу триває оформлення ДТП. Зупинитися Transporter зміг лише вдарившись об Hyundai. В аварії ніхто сильно не постраждав.

Двох людей з Volkswagen оглянули медики, але від госпіталізації вони відмовилися. Всі учасники події відбулися синцями та переляком. На місці працював екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

ДТП на Оболни. Фото: ДТП на Подолі. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, на Подолі камери зняли, як водій-вандал вирвав обмежувальний стовпчик і поїхав до ресторану.

Більше новин про: Оболонь ДТП у Києві Поділ

Архів
Новини
Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют в обмінниках Києва 10:06
Адмінпротоколи щодо водіїв Зеленського, що влаштували ДТП з дитячим автобусом, отримав київський суд 09:56
Охоронця в Запоріжжі визнали винним у тероризмі і посадили на 5 років до в'язниці 09:29
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
У Києві на Подолі Volkswagen влетів у дві іномарки під час оформлення іншої аварії 08:19
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok