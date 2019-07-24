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24 липня 2019, середа, 21:06 19
Технології 2019-07-24T22:30:04+03:00
Українські Новини
Клімат стрімко змінюється: залишилося всього 1,5 роки, щоб уникнути кліматичної катастрофи

Клімат стрімко змінюється: залишилося всього 1,5 роки, щоб уникнути кліматичної катастрофи

Наступні 18 місяців будуть критичними для зусиль щодо недопущення початку глобальної кліматичної кризи. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Міжурядову комісію з кліматичних змін (IPCC).

В 2018 році комісія повідомила, що існує спосіб не дозволити середній температурі на планеті зрости більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм до кінця 21 століття. Для цього потрібно скоротити викиди вуглекислого газу на 45% до 2030 року.

Тепер же спостерігачі визнають, що вирішальні політичні кроки, націлені на втілення цього скорочення, повинні відбутися до кінця наступного року. Ідея про те, що 2020 рік повинен стати непорушним кінцевим терміном для всіх дій, була сформульована кращими вченими світу в області клімату.

Поточні плани скорочень викидів призведуть до того, що до 2100 року середня температура на планеті зросте на 3 градуси за Цельсієм. Враховуючи те, що країни зазвичай складають плани на 5-10 років, новий план дійсно має з'явитися до кінця 2020-го, щоб станом на 2030-й рік викиди вуглекислого газу зменшилися на 45%.

Нагадаємо, що в найближчі 100 років Земля може залишитися без хмар, - дослідження.

У грудні в Польщі 196 країн визначилися, як будуть міняти клімат.

Тим часом в Брюсселі десятки тисяч школярів вийшли на акцію протесту на захист клімату.

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