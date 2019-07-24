Заступник начальника ДФС в Закарпатській області на смерть збив людину

Державне бюро розслідувань почало розслідувати смертельну дорожньо-транспортну пригоду за участю заступника начальника Державної фіскальної служби в Мукачівському районі Закарпатської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

За попередніми даними, ввечері 23 липня на автодорозі М-06 "Київ - Чоп" у Мукачівському районі водій автомобіля Volkswagen Touareg скоїв наїзд на працівника служби ремонту автодоріг.

Від отриманих травм працівник служби ремонту автодоріг помер на місці.

Надалі з'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував заступник начальника ДФС у Закарпатській області.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює прокуратура Закарпатської області.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Місце смертельної ДТП. Фото: dbr.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня поліцейський на смерть збив людину на пішоходному переході.

У лютому в Ужгороді на проспекті Свободи машина патрульних врізалася в Volkswagen, який загальмував, щоб пропустити пішоходів.