Заступник начальника ДФС в Закарпатській області на смерть збив людину

Державне бюро розслідувань почало розслідувати смертельну дорожньо-транспортну пригоду за участю заступника начальника Державної фіскальної служби в Мукачівському районі Закарпатської області.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.\r\nЗа попередніми даними, ввечері 23 липня на автодорозі М-06 "Київ - Чоп" у Мукачівському районі водій автомобіля Volkswagen Touareg скоїв наїзд на працівника служби ремонту автодоріг.\r\nВід отриманих травм працівник служби ремонту автодоріг помер на місці.\r\nНадалі з'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував заступник начальника ДФС у Закарпатській області.\r\nПроцесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює прокуратура Закарпатської області.\r\nЗа фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу.\r\nУ разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.\r\nМісце смертельної ДТП. Фото: dbr.gov.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 березня поліцейський на смерть збив людину на пішоходному переході.\r\nУ лютому в Ужгороді на проспекті Свободи машина патрульних врізалася в Volkswagen, який загальмував, щоб пропустити пішоходів.