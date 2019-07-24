У Партії регіонів - хороші, порядні люди, які живуть в Україні і вважають себе українцями, - Єфремов

Олександр Єфремов виїхав з Старобільська до Києва. Колишній лідер фракції "Партія регіонів" вийшов з СІЗО вранці 24 липня. У супроводі адвокатів і правоохоронців він сів в Range Rover, на якому пересувається в Києві, передає портал kp.ua.

Після того, як політик вийшов з ізолятора, журналісти запитали його про настрої, на що Єфремов відповів: "Ну, як ви думаєте, після трьох років відсидки в одиночній камері". А ось чим насамперед займеться в Києві, Олександр Єфремов ще не знає, каже, що в дорозі буде час подумати (від Києва до Старобільська 850 кілометрів). За інформацією журналістів, Єфремов буде відбувати домашній арешт в своїй квартирі в Печерському районі столиці.

Єфремов сказав, що погано розбирається в нинішній обстановці, але це не означає, що він зав'яже з політикою.

- Що в країні - я бачив по телебаченню, але з огляду на те, що я був обмежений в надходженні інформації, мені важко робити остаточні висновки. Те, що зараз відбувається, я думаю, не мені оцінювати. Мені треба трохи розібратися в ситуації, яка склалася, інакше я б виглядав нерозумно з якимись оцінками, - зазначив він.

Своїм головним завданням політик бачить у відбілюванні репутації "Партії регіонів".

- Для мене головне завдання - довести, що я як член "Партії регіонів" абсолютно невинний, і що більше мільйона чоловік, які були в "Партії регіонів" - це хороші, порядні люди, які живуть в Україні і вважають себе українцями.

Колишній лідер фракції "Партії регіонів" відсидів у СІЗО три роки. Його заарештували в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом до Відня і звільнили під цілодобовий домашній арешт 22 липня мінімум до 20 вересня.

Олександра Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної адміністрації, пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організаційного сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", державній зраді. Єфремова судили в Луганській області.

Олександра Єфремова затримували і відпускали в 2015 році. У суді він говорив, що "робив усе можливе, щоб не було війни", а йому намагаються "прив'язати те, чого я ніколи не робив". В інтерв'ю репортерам стверджував, що в 2014 році можна було все вирішити шляхом переговорів.

- Всі ці маревні звинувачення абсолютно безпідставні! Я говорив раніше і повторю зараз: є об'єктивна реальність, яка існує в нашій державі. І з нею треба рахуватися. Свого часу, всупереч усьому, що на мене звалилося, я дотримувався точки зору, що все, що відбувалося в країні в 2014 році, можна було вирішити мирним шляхом, за допомогою переговорів. На той момент ціна питання була мізерною. Я не кажу про матеріальну складову. Йдеться про політичну складову. За останні три з половиною роки ціна питання значно зросла. І коли сьогодні одна частина України лякає іншу частину, то це не шлях до вирішення проблеми. Я як і раніше впевнений в тому, що вирішити питання можна, тільки сівши за стіл і подивившись в очі один одному. Необхідно домовитися і об'єднати країну.