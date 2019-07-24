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  • Перенесення термінів Нацплану по скороченню викидів дозволять балансувати енергосистему, – Плачков
24 липня 2019, середа, 15:21 369
Економіка 2019-07-24T16:15:02+03:00
Українські Новини
Перенесення термінів Нацплану по скороченню викидів дозволять балансувати енергосистему, – Плачков

Перенесення термінів Нацплану по скороченню викидів дозволять балансувати енергосистему, – Плачков

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення внести зміни в Національний план по скороченню викидів від великих спалювальних установок. Зокрема, переносяться терміни реалізації екологічних заходів тепловими електростанціями.

На думку президента Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністра енергетики України Івана Плачкова якщо не вносити зміни в Нацплан, то це негативно вплине на роботу теплових електростанцій України. Зокрема, вже у 2020 році Трипільська ТЕС буде змушена зупинитися.

"Україна взяла на себе зобов'язання з підготовки та виконання національного плану. Ці зобов'язання зафіксовані в міжнародних угодах і зафіксовані в угоді про асоціацію України і мало того, це зафіксовано Законом України. Враховуючи те, що сьогодні не видно шляхів реалізації цього національного плану Кабмін приймає рішення скорегувати зобов'язання, щоб формально не порушувати їх. У нас мало часу. Нам потрібно буде в 2020 році зупиняти теплову генерацію, наприклад, Трипільську і скорочувати викиди", - сказав Плачков.

За його словами, висновок блоків ТЕС негативно позначиться на всій енергетичній системі України.

"Якщо блоки будуть зупинені, то це буде дуже погано, тому що без роботи теплових станцій ми не зможемо балансувати енергосистему, або ми будемо купувати дуже велику кількість електроенергії, але для цього нам треба інтегруватися в європейські енергосистеми. Це не проста ситуація, це великий виклик. Це треба все стратегію закладати і коригувати її. Це велика робота Міністерства з експертами", - пояснив він.

Як раніше зазначав народний депутат України Сергій Сажко, на даний момент в країні не визначені джерела фінансування реалізації Національного плану скорочення викидів в атмосферу. На його думку, це може загрожувати країні або зупинками діяльності енергопідприємств, зниженням виробництва електричної енергії та розбалансуванням всієї енергосистеми, в Україні, або невиконанням міжнародних зобов'язань.

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