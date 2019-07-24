Олена Філинюк з Abbott Laboratories стала директором комерційного департаменту "Дарниці"

Олена Філинюк, колишній регіональний директор по маркетингу міжнародної фармацевтичної корпорації Abbott Laboratories GmbH, призначена новим керівником комерційного департаменту фармацевтичної компанії "Дарниця". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вона стала третім топ-менджером з досвідом світового рівня, які прийшли в компанію за останній рік. У січні 2019 року Андрій Обрізан, керівник з досвідом роботи в міжнародних компаніях, був призначений гендиректором компанії. До цього, у вересні 2018 року до "Дарниці" приєднався колишній глава Адміністрації Президента України Дмитро Шимків. Він очолив раду керуючої компанії "Дарниці".

Раніше Олена Філинюк працювала в міжнародних компаніях Bayer, Janssen, MSD (Merk), Pfizer, Abbott. Ключовими досягненнями Олени є забезпечення стійкої бізнес-моделі і стратегії просування основних груп продуктів компанії. Також вона досягла успіху в розробці реалізації річних стратегічних планів, забезпеченні органічного та неорганічного зростання з оптимальним розподілом ресурсів в регіоні, розширенні продуктового портфеля.

Олена Філинюк здобула медичну освіту за спеціальністю акушерство і гінекологія і ступінь магістра економіки. Також новий комерційний директор "Дарниці" пройшла курс маркетингу Edinburg Business School, курс побудови ефективної команди Columbia Business School і курс стратегічних маркетингових комунікацій в еру Діджитал при Kellogg School of Marketing в Чикаго.

"До команди Дарниці приєдналася справжній лідер з цінним досвідом роботи в глобальному фармацевтичному бізнесі. Це призначення підтверджує готовність "Дарниці" стати міжнародною компанією і досягти абсолютного лідерства на українському ринку. Управлінський досвід Олени, її компетенція в розвитку бізнесу і стратегічному плануванні, допоможе компанії досягти цих цілей в умовах високої конкуренції якомога швидше", - прокоментував нове призначення генеральний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Андрій Обрізан.

Олена Філинюк вважає, що Україна зараз проходить етап розвитку і зростання в різних галузях. І одна з сфер, в яких наша країна повинна вийти на якісно новий рівень - це фармацевтичний бізнес, стверджує вона.

"Сьогодні я роблю ставку на національний фармацевтичний бізнес, а саме на "Дарницю", - цитує Олену Філинюк прес-служба компанії. - По-перше, це успішна фармацевтична компанія з багаторічною історією і традиціями. По-друге, "Дарниця" є виробником 250 найменувань високоякісних лікарських засобів. Кожен п'ятий українець отримує медичну допомогу завдяки лікарським засобам від "Дарниці".

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн. Бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.