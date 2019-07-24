Феросплавне підприємство намагається довести до банкрутства "Укренерго" - заява компанії

АТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ) подав до Окружного адміністративного суду м.Києва позов стосовно визнання протиправним рішення Національної комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та скасування дії постанови комісії, якою встановлено тариф ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2019 року (постанова НКРЕКП від 12 липня 2019 року № 1411).

Задоволення позову створить умови для банкрутства державного підприємства НЕК "Укренерго". Про це йдеться у заяві компанії, розташованій на її інтернет-сторінці.

Вказаною постановою НКРЕКП введено новий тариф на передачу електроенергії "Укренерго" у розмірі 312,14 грн/МВт∙год, який діятиме з 1 серпня 2019 року Він на 10% нижчий попереднього, що був встановлений на ІІ півріччя та мав почати діяти з 1 липня, однак через позов НЗФ дія відповідної постанови НКРЕКП була призупинена судом 27 червня.

"Якщо рішенням суду дію постанови НКРЕКП № 1411 буде призупинено, це унеможливить роботу НЕК "Укренерго", перш за все виконання спеціальних обов’язків (із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії – ред.), і призведе до банкрутства НЕК "Укренерго". В свою чергу блокування тарифів компанії, яка є одним з ключових гравців на ринку електроенергії, може стати причиною банкрутства й інших учасників ринку і як наслідок – призвести до дестабілізації роботи енергосистеми в цілому" - йдеться у заяві "Укренерго".

Нагадаємо, 27 червня Окружний адміністративний суд м. Києва за заявою АТ "Нікопольський завод феросплавів" про забезпечення позову виніс ухвалу про зупинення дій дії Постанов НКРЕКП від 7 червня 2019 року №954 та №955, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. НКРЕКП, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" подали апеляційні скарги на зазначену ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва. Фахівці ДП "Гарантований покупець" заявляли, що дійшли висновку – ухвала суду прийнято з порушеннями норм матеріального та процесуального права.