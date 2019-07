Портнов опублікував відео як Вакарчук в 2015 веселив в Монако московських гостей

Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук в розпал війни на Донбасі виступав перед російською публікою в Монако. Про це у себе в Facebook повідомив юрист Андрій Портнов, повідомляє видання strana.ua.

Ця інформація прозвучала на тлі двох подій.

Перше - це вимога Вакарчука заборонити українцям зв'язки з Росією - зокрема, гастролі наших артистів на території РФ.

Друге - це ймовірна коаліціада між "Слугою народу" і "Голосом". Яка ніби й не потрібна партії Зеленського - але на ній наполягають на Заході.

"Слуга народу" - партія, яка неодократно закликала перестати кошмарити артистів за гастролі в РФ. З огляду на скандал, який розгорається навколо ідеї Вакарчука, зважитися на коаліцію з "маленьким Порошенком" Зеленському тепер буде складніше.

А тут на заяву Вакарчука наклалися ще й подвійні стандарти співака. Журналісти пригадали, як сам лідер "Океану Ельзи" в розпал війни як мінімум двічі співав перед російською публікою.

Про концерт Вакарчука в невеликому королівстві на березі Середземного моря Портнов написав вчора у себе в Facebook.

"Шановні друзі, публікую посилання на виступ морального авторитета нації Вакарчука, який у вересні 2015 року, коли українські воїни гинули на сході країни, веселив на Лазурному узбережжі в Монако московських гостей на заході у одного з російських горілчаних олігархів. Не перемикайтеся, днями спробуємо більш детально", - заявив юрист.

Він також опублікував посилання на відео, розміщеному в Instagram. Однак незабаром після публікації воно було звідти видалено. У Мережі зберігся тільки скріншот.

Однак сам ролик встигли завантажити і опублікувати на різних відеохостингах. На відео Святослав Вакарчук виконує один зі своїх хітів "Більше для нас".

У коментарях до свого посту Портнов уточнив, що мова йде про вечірку у Олександра Мечетіна - власника компанії Beluga Group, яка випускає популярні в Росії горілчані бренди.

Після публікації Портнова відео з першоджерела видалили дійсно оперативно.

Ще цікавіше Святослав Вакарчук зустрів новий, 2015-й рік. Він выдзначив його в Майамі - на так званій "російській вечірці" в готелі "Фонтенбло".

Відзначимо, що саме в цей момент війна на Донбасі переживала свої найбільш драматичні моменти - весь січень йшли бої за донецький аеропорт, який в підсумку Україна втратила.

Захід, на якому виступив Вакарчук, так анонсувалося на сайті одного з туроператорів:

"Запрошуємо вас провести Новорічну ніч "по-російськи" в одному з найвідоміших готелів на Атлантичному узбережжі - Fontainebleau Miami Beach. Новий Рік 2015 з російським розмахом!

Вечірка Make a wish with New Year's eve збере вершки російськомовного суспільства, яке проводить зимові канікули на узбережжі Атлантики, і обіцяє стати грандіозною подією року, що минає. Організатори продемонструють гостям характерне російське поєднання камерності та масштабності головного календарного свята Росії".

Оголошення поєднувалося з афішею, на якій вказано "Океан Ельзи" в компанії інших виконавців.

У пресі Майамі цю вечірку називають "святом російських олігархів". Вхід туди коштує кілька тисяч доларів, на найдорожчі місця ціна досягає 40-50 тисяч доларів.

Святослав виступав у футболці з українським гербом. Але, як писали ЗМІ, він заявив, що не буде виконувати пісні з політичним контекстом типу "Моя маленька незалежнiсть".

Музикант зі сцени сказав, як він радий тому, що, не дивлячись на заборони, шанувальники з Росії можуть слухати музику "Океану Ельзи" за кордоном.

Відомий фінансист Слава Рабінович на своїй сторінці в Фейсбуці подякував Вакарчуку за персональне запрошення за стіл, де сиділа рок-група.

Також за одним столиком з фронтменом "Океану Ельзи" був помічений російський мільярдер Михайло Фрідман - власник "Альфа-груп".