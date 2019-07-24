Портнов опублікував відео як Вакарчук в 2015 веселив в Монако московських гостей

Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук в розпал війни на Донбасі виступав перед російською публікою в Монако. Про це у себе в Facebook повідомив юрист Андрій Портнов, повідомляє видання strana.ua.\r\nЦя інформація прозвучала на тлі двох подій.\r\nПерше - це вимога Вакарчука заборонити українцям зв'язки з Росією - зокрема, гастролі наших артистів на території РФ.\r\nДруге - це ймовірна коаліціада між "Слугою народу" і "Голосом". Яка ніби й не потрібна партії Зеленського - але на ній наполягають на Заході.\r\n"Слуга народу" - партія, яка неодократно закликала перестати кошмарити артистів за гастролі в РФ. З огляду на скандал, який розгорається навколо ідеї Вакарчука, зважитися на коаліцію з "маленьким Порошенком" Зеленському тепер буде складніше.\r\nА тут на заяву Вакарчука наклалися ще й подвійні стандарти співака. Журналісти пригадали, як сам лідер "Океану Ельзи" в розпал війни як мінімум двічі співав перед російською публікою.\r\nПро концерт Вакарчука в невеликому королівстві на березі Середземного моря Портнов написав вчора у себе в Facebook.\r\n"Шановні друзі, публікую посилання на виступ морального авторитета нації Вакарчука, який у вересні 2015 року, коли українські воїни гинули на сході країни, веселив на Лазурному узбережжі в Монако московських гостей на заході у одного з російських горілчаних олігархів. Не перемикайтеся, днями спробуємо більш детально", - заявив юрист.\r\n\r\nВін також опублікував посилання на відео, розміщеному в Instagram. Однак незабаром після публікації воно було звідти видалено. У Мережі зберігся тільки скріншот.\r\n\r\nОднак сам ролик встигли завантажити і опублікувати на різних відеохостингах. На відео Святослав Вакарчук виконує один зі своїх хітів "Більше для нас".\r\nУ коментарях до свого посту Портнов уточнив, що мова йде про вечірку у Олександра Мечетіна - власника компанії Beluga Group, яка випускає популярні в Росії горілчані бренди.\r\nПісля публікації Портнова відео з першоджерела видалили дійсно оперативно.\r\nЩе цікавіше Святослав Вакарчук зустрів новий, 2015-й рік. Він выдзначив його в Майамі - на так званій "російській вечірці" в готелі "Фонтенбло".\r\nВідзначимо, що саме в цей момент війна на Донбасі переживала свої найбільш драматичні моменти - весь січень йшли бої за донецький аеропорт, який в підсумку Україна втратила.\r\nЗахід, на якому виступив Вакарчук, так анонсувалося на сайті одного з туроператорів:\r\n"Запрошуємо вас провести Новорічну ніч "по-російськи" в одному з найвідоміших готелів на Атлантичному узбережжі - Fontainebleau Miami Beach. Новий Рік 2015 з російським розмахом!\r\n\r\nВечірка Make a wish with New Year's eve збере вершки російськомовного суспільства, яке проводить зимові канікули на узбережжі Атлантики, і обіцяє стати грандіозною подією року, що минає. Організатори продемонструють гостям характерне російське поєднання камерності та масштабності головного календарного свята Росії".\r\nОголошення поєднувалося з афішею, на якій вказано "Океан Ельзи" в компанії інших виконавців.\r\nУ пресі Майамі цю вечірку називають "святом російських олігархів". Вхід туди коштує кілька тисяч доларів, на найдорожчі місця ціна досягає 40-50 тисяч доларів.\r\n\r\nСвятослав виступав у футболці з українським гербом. Але, як писали ЗМІ, він заявив, що не буде виконувати пісні з політичним контекстом типу "Моя маленька незалежнiсть".\r\nМузикант зі сцени сказав, як він радий тому, що, не дивлячись на заборони, шанувальники з Росії можуть слухати музику "Океану Ельзи" за кордоном.\r\nВідомий фінансист Слава Рабінович на своїй сторінці в Фейсбуці подякував Вакарчуку за персональне запрошення за стіл, де сиділа рок-група.\r\nТакож за одним столиком з фронтменом "Океану Ельзи" був помічений російський мільярдер Михайло Фрідман - власник "Альфа-груп".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cR4ssvvOWhw" frameborder="0" allowfullscreen>