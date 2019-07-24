Кличко назвав маніпулятивною інформацію щодо провадження ДБР

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань і про суть справи - маніпулятивною і умисно роздутою, інформує портал kiev.klichko.org.

"Спочатку "вкинули" від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію. І Андрій Портнов - юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер - новоявлений "викривач", - не може не знати, що ця "справа" лопне, як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіаефекту. Хочу підкреслити, я, як мер столиці, дію виключно в правовому полі, - підкреслив Кличко. - А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко. Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їх відповідь?", - наголосив Віталій Кличко.