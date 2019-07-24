Відомі своєю ненавистю до російської мови Фаріон і Ніцой показали смішні результати в округах Львівської області

Відомі своєю ненавистю до російської мови Фаріон і Ніцой показали смішні результати в округах Львівської облас

Екс-депутат Верховної Ради України від фракції "Свобода" Ірина Фаріон, яка заявила, що треба бити російськомовних українців по обличчю взуттям, на виборах 21 липня посіла п'яте місце за кількістю голосів в окрузі №116 Львівської області. Про це свідчать дані ЦВК.

Так, згідно з даними ЦВК, Фаріон набрала 10,35% або 9 022 голоси виборців на виборах у Верховну Раду. Перше місце в окрузі №116 зайняв Микола Княжжицкий від партії "Європейська солідарність" з 23,05% або 20 089 голоси виборців.

Ще одна противниця російської мови Лариса Ніцой посіла шосте місце серед кандидатів по округу №117 Львівської області, не подолавши позначку навіть в 5% - 4,45% або 3 533 голоси виборців. Перше місце у 117-му окрузі посів кандидат Ярослав Рущишин від партії "Голос" з 25,12% або 19 937 голоси виборців.

Скріншот: ЦВК

Як повідомляли Українські Новини, скандальна екс-депутат Фаріон неодноразово закликала до насильства над російськомовними і заявляла, що російськомовні громадяни не повинні отримувати в Україні освіту і роботу.

Також скандалістка Ніцой просила надійшли в міські вузи селян не говорити по-російськи.