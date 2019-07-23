Платформа Бойка заявляє, що в 52 окрузі в Торецьку окружком намагається вкрасти перемогу у їх кандидата

"У Торецьку Донецької області проходять масштабні фальсифікації результатів голосування на користь кандидата від "Батьківщини" Євгена Яковенка". Про це йдеться у заяві Опозиційної платформи – За життя, розміщеній на порталі політсили.\r\nЗафіксовані понад 500 фактів порушень – масові вкидання бюлетенів, мінування дільниць, каруселі, пошкоджені коробки з бюлетенями, затягування процедури підрахунку голосів, переписані по кілька разів протоколи з дільничних виборчих комісій.\r\nЄвген Яковенко скупив окружну і дільничні комісії, і більшість членів окружкому фальсифікують результати виборів на його користь, не звертаючи уваги на глобальні порушення з боку ДВК.\r\nЗгідно з даними екзит-полу і попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемогу в 52-му виборчому окрузі отримує Олег Погодін, кандидат від Опозиційної платформи – За життя, партія набирає більше 59% підтримки.\r\nМи звертаємося до:\r\n- Голови Окружної виборчої комісії по одномандатному виборчому округу №52 Саєнка Олександра Миколайовича,\r\n- заступника Голови комісії Захарченко Ірини Віталіївни,\r\n- Секретаря комісії Медведєвої Яни Валеріївни,\r\nі членів ОВК:\r\n- Альмендерової Інеси Вікторівни, \r\n- Бойко Марини Петрівни,\r\n- Бондаренко Інни Олегівни, \r\n- Галаган Людмили Яківни, \r\n- Гросул Еліни Анатоліївни,\r\n- Діденко Наталії Миколаївни, \r\n- Дмитрієвої Марини Миколаївни, \r\n- Кабачек Світлани Вікторівни, \r\n- Кириленко Ольги Леонідівни, \r\n- Курдюкової Наталії Євгенівни, \r\n- Николаєнко Олени Вікторівни, \r\n- Савенко Наталії Андріївни, \r\n- Сафонової Дар’ї Євгеніївни, \r\n- Снитка Романа Володимировича ,\r\nЯдченко Тетяни Григорівни\r\nНе виконуйте злочинні розпорядження замовників фальсифікацій, які з тріском програли вибори і вже визнали свою поразку, не йдіть на порушення законодавства. Політичні ділки сховаються, а відповідати перед законом доведеться вам особисто!\r\nНагадуємо, що перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права… або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин згідно до ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.\r\nПідробка виборчих документів згідно до ч. 2 ст. 158 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.\r\nФальшування виборчих протоколів або включення до такого протоколу завідомо недостовірних відомостей відповідно до ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.\r\nВиконайте свій обов’язок згідно до закону і не намагайтеся своїми діями спотворити вибір українських громадян!\r\nОпозиційна платформа – За життя захистить право людей на вільне волевиявлення. Ми не допустимо фальсифікації вибору жителів Торецька і не дамо вкрасти перемогу у Олега Погодіна.