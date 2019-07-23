Платформа Бойка заявляє, що в 52 окрузі в Торецьку окружком намагається вкрасти перемогу у їх кандидата

"У Торецьку Донецької області проходять масштабні фальсифікації результатів голосування на користь кандидата від "Батьківщини" Євгена Яковенка". Про це йдеться у заяві Опозиційної платформи – За життя, розміщеній на порталі політсили.

Зафіксовані понад 500 фактів порушень – масові вкидання бюлетенів, мінування дільниць, каруселі, пошкоджені коробки з бюлетенями, затягування процедури підрахунку голосів, переписані по кілька разів протоколи з дільничних виборчих комісій.

Євген Яковенко скупив окружну і дільничні комісії, і більшість членів окружкому фальсифікують результати виборів на його користь, не звертаючи уваги на глобальні порушення з боку ДВК.

Згідно з даними екзит-полу і попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемогу в 52-му виборчому окрузі отримує Олег Погодін, кандидат від Опозиційної платформи – За життя, партія набирає більше 59% підтримки.

Ми звертаємося до:

- Голови Окружної виборчої комісії по одномандатному виборчому округу №52 Саєнка Олександра Миколайовича,

- заступника Голови комісії Захарченко Ірини Віталіївни,

- Секретаря комісії Медведєвої Яни Валеріївни,

і членів ОВК:

- Альмендерової Інеси Вікторівни,

- Бойко Марини Петрівни,

- Бондаренко Інни Олегівни,

- Галаган Людмили Яківни,

- Гросул Еліни Анатоліївни,

- Діденко Наталії Миколаївни,

- Дмитрієвої Марини Миколаївни,

- Кабачек Світлани Вікторівни,

- Кириленко Ольги Леонідівни,

- Курдюкової Наталії Євгенівни,

- Николаєнко Олени Вікторівни,

- Савенко Наталії Андріївни,

- Сафонової Дар’ї Євгеніївни,

- Снитка Романа Володимировича ,

Ядченко Тетяни Григорівни

Не виконуйте злочинні розпорядження замовників фальсифікацій, які з тріском програли вибори і вже визнали свою поразку, не йдіть на порушення законодавства. Політичні ділки сховаються, а відповідати перед законом доведеться вам особисто!

Нагадуємо, що перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права… або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин згідно до ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Підробка виборчих документів згідно до ч. 2 ст. 158 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Фальшування виборчих протоколів або включення до такого протоколу завідомо недостовірних відомостей відповідно до ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Виконайте свій обов’язок згідно до закону і не намагайтеся своїми діями спотворити вибір українських громадян!

Опозиційна платформа – За життя захистить право людей на вільне волевиявлення. Ми не допустимо фальсифікації вибору жителів Торецька і не дамо вкрасти перемогу у Олега Погодіна.