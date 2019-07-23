підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 16:50 16
Вибори 2019-07-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка заявляє, що в 52 окрузі в Торецьку окружком намагається вкрасти перемогу у їх кандидата

Платформа Бойка заявляє, що в 52 окрузі в Торецьку окружком намагається вкрасти перемогу у їх кандидата

"У Торецьку Донецької області проходять масштабні фальсифікації результатів голосування на користь кандидата від "Батьківщини" Євгена Яковенка". Про це йдеться у заяві Опозиційної платформи – За життя, розміщеній на порталі політсили.

Зафіксовані понад 500 фактів порушень – масові вкидання бюлетенів, мінування дільниць, каруселі, пошкоджені коробки з бюлетенями, затягування процедури підрахунку голосів, переписані по кілька разів протоколи з дільничних виборчих комісій.

Євген Яковенко скупив окружну і дільничні комісії, і більшість членів окружкому фальсифікують результати виборів на його користь, не звертаючи уваги на глобальні порушення з боку ДВК.

Згідно з даними екзит-полу і попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемогу в 52-му виборчому окрузі отримує Олег Погодін, кандидат від Опозиційної платформи – За життя, партія набирає більше 59% підтримки.

Ми звертаємося до:

- Голови Окружної виборчої комісії по одномандатному виборчому округу №52 Саєнка Олександра Миколайовича,

- заступника Голови комісії Захарченко Ірини Віталіївни,

- Секретаря комісії Медведєвої Яни Валеріївни,

і членів ОВК:

- Альмендерової Інеси Вікторівни,          

- Бойко Марини Петрівни,

- Бондаренко Інни Олегівни,       

- Галаган Людмили Яківни,          

- Гросул Еліни Анатоліївни,

- Діденко Наталії Миколаївни,     

- Дмитрієвої Марини Миколаївни,         

- Кабачек Світлани Вікторівни,    

- Кириленко Ольги Леонідівни,   

- Курдюкової Наталії Євгенівни,  

- Николаєнко Олени Вікторівни,  

- Савенко Наталії Андріївни,         

- Сафонової Дар’ї Євгеніївни,       

- Снитка Романа Володимировича           ,

Ядченко Тетяни Григорівни

Не виконуйте злочинні розпорядження замовників фальсифікацій, які з тріском програли вибори і вже визнали свою поразку, не йдіть на порушення законодавства. Політичні ділки сховаються, а відповідати перед законом доведеться вам особисто!

Нагадуємо, що перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права… або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин згідно до ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Підробка виборчих документів згідно до ч. 2 ст. 158 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Фальшування виборчих протоколів або включення до такого протоколу завідомо недостовірних відомостей відповідно до ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Виконайте свій обов’язок згідно до закону і не намагайтеся своїми діями спотворити вибір українських громадян!

Опозиційна платформа – За життя захистить право людей на вільне волевиявлення. Ми не допустимо фальсифікації вибору жителів Торецька і не дамо вкрасти перемогу у Олега Погодіна.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Професорка київського ВНЗ пройшла до Ради від "Слуги народу" за округом 216 17:50
Засновниця "Агентства відновлення і розвитку Донбасу" виграла вибори в 223 окрузі 17:48
Директор онкоцентру від "Слуги народу" виграв вибори в 209 окрузі Чернігівської області 17:48
У 27 окрузі Дніпропетровської області переміг підприємець від "Слуги народу" Медяник 17:40
Верховний суд Росії залишив чинним вирок Грибу 17:29
більше новин
ЦВК опрацювала 95,48% бюлетенів: відсоток платформи Бойка зростає, а "Євросолідарності" - падає 14:20 Оновлюється
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok