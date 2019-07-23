Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ

Виборчі кампанії в Україні та Європі посилили інформаційний тиск на великий бізнес з боку зацікавлених політиків. Проти агроіндустріального холдингу МХП здійснюється масштабна інформаційна атака, цілеспрямована на підрив ділової репутації та дестабілізацію діяльності найбільшого виробника та експортера курятини на внутрішньому та європейських ринках. Доходить до абсурду: ЗМІ передруковують вигадані новини річної давнини, що вже давно були спростовані, інформує портал ecolog-ua.com.

Як повідомили в МХП, більше всього в ЗМІ поширюється відверто неправдива інформація про начебто незадовільну якість продукції виробника та неіснуючі насправді загрози здоров’ю споживачів.

«Інформація, що наводиться у так званих «журналістських дослідженнях» є неправдивою, та не відповідає дійсності. Автори не наводять жодних доказів начебто проведених досліджень. Відсутня також інформація щодо лабораторії, в яких були проведені певні експертизи. Такі статті та новини несуть у собі явні ознаки замовних матеріалів – відвертої брехні, спрямованої на зіпсування ділової репутації МХП. Матеріали порушують норми Цивільного кодексу України щодо недоторканності ділової репутації ПАТ «МХП» (ч.1.ст.94) а також Закону «Про інформацію» в частині порушення прав та інтересів компанії (п.2 ч.1. ст.5)», — повідомляє юридичний департамент холдингу.

Наразі МХП пропонує керівникам засобів масової інформації, що розмістили на своїх ресурсах недостовірні матеріали, вирішити проблему в досудовому порядку: спростувати відверті наклепи та зняти матеріал.

Компанія ще раз повідомляє про те, що МХП здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України щодо якості та безпечності харчових продуктів і ретельно дотримується всіх релевантних вимог.

«Продукція, що виробляється на підприємствах Групи МХП, проходить багаторівневий контроль, в який входить: постійний і періодичний державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль потужностей виробництва та виготовленої продукції; постійний контроль спеціалістів виробництва за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог та технологічного процесу виробництва під контролем державного офіційного лікаря ветеринарної служби; лабораторний контроль якості та безпечності кожної партії виробленої продукції на відповідність вимогам українського та європейського законодавства та санітарно-гігієнічним нормам виробництва, що проводиться відділом контролю якості підприємства, виробничою лабораторією та незалежними державними лабораторіями ветеринарної медицини; незалежний аудит зі сторони ветеринарних служб інших держав-імпортерів, в які відвантажується продукція. З урахуванням цих заходів, випуск продукції, яка може нести загрозу життю та здоров’ю споживача, неможливий», - повідомляють в компанії.

Разом з тим в МХП повідомили, що на підприємствах холдингу з виробництва м’яса птиці та м’ясопереробних підприємствах запроваджені та сертифіковані міжнародною організацією SGS системи управління безпечністю та якістю харчових продуктів у відповідності з міжнародними стандартами FSSC 22000, ISO ДСТУ 22000 та BRC Food, основою яких є застосування принципів НАССР та належної виробничої практики GMP. Дана система управління передбачає жорсткий контроль за процесом виробництва харчових продуктів впродовж усього виробничого ланцюга та є підтвердженням виконання виробником законодавчих і нормативних вимог.

Щорічно підприємства проходять ресертифікацію на підтвердження відповідності цим міжнародним стандартам. Підприємства Групи МХП протягом лютого-березня 2018 року успішно пройшли аудит Експертів Євросоюзу — місії Генерального Директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE). В рамках цього аудиту птахофабрики перевіряли на відповідність продукції європейським нормам та дали позитивну оцінку і дозвіл на експорт до ЄС.