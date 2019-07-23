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23 липня 2019, вівторок, 15:08 23
Судова влада 2019-07-23T15:45:02+03:00
Українські Новини
Звільнено суддю, який закрив справу Кернеса

Звільнено суддю, який закрив справу Кернеса

Суддя Андрій Антонов. Фото: advocat-cons.info
Суддя Андрій Антонов. Фото: advocat-cons.info

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Київського районного суду Полтави Андрія Антонова, що закрив справу мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРП, передають Українські Новини.

"Вища рада правосуддя 23 липня 2019 розглянула матеріали про звільнення 8 суддів за загальними обставинами, а саме у зв'язку з подачею заяв про звільнення у відставку і за власним бажанням", - сказано в ньому.

Серед суддів, звільнених у відставку, і суддя Київського райсуду Полтави Антонов.

Як повідомляли Українські Новини, суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов звинувачує Генеральну прокуратуру і Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) у тиску через закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса.

10 серпня 2018 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою у винесенні неправосудного рішення суддею Київського районного суду Полтави Андрієм Антоновим.

Суддя Антонов закрив справу проти Кернеса у зв'язку з відмовою прокуратури брати участь у дебатах.

Суддя зазначив, що прокурори не з'явилися ні на одне з 7 призначених засідань для проведення дебатів.

У зв'язку з цим він вважав, що прокуратура відмовилася від обвинувачення і закрив справу проти підсудного.

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