Звільнено суддю, який закрив справу Кернеса

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Київського районного суду Полтави Андрія Антонова, що закрив справу мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРП, передають Українські Новини.

"Вища рада правосуддя 23 липня 2019 розглянула матеріали про звільнення 8 суддів за загальними обставинами, а саме у зв'язку з подачею заяв про звільнення у відставку і за власним бажанням", - сказано в ньому.

Серед суддів, звільнених у відставку, і суддя Київського райсуду Полтави Антонов.

Як повідомляли Українські Новини, суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов звинувачує Генеральну прокуратуру і Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) у тиску через закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса.

10 серпня 2018 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою у винесенні неправосудного рішення суддею Київського районного суду Полтави Андрієм Антоновим.

Суддя Антонов закрив справу проти Кернеса у зв'язку з відмовою прокуратури брати участь у дебатах.

Суддя зазначив, що прокурори не з'явилися ні на одне з 7 призначених засідань для проведення дебатів.

У зв'язку з цим він вважав, що прокуратура відмовилася від обвинувачення і закрив справу проти підсудного.