Шуфрич звинуватив Колеснікова у блокуванні роботи виборчкому, де той програв вибори

На 49 виборчому окрузі Донецької області окремими членами Окружної виборчої комісії тривають спроби фальсифікації результатів народного волевиявлення. З процесом підрахунку голосів склалася критична ситуація. Про це йдеться в заяві Опозиційної платформи - За життя.

"Всупереч чинному законодавству України члени комісії блокують процедуру встановлення підсумків голосування. Під різними надуманими приводами члени комісії приймають рішення про повний перерахунок голосів на більш ніж 20-ти виборчих комісіях, намагаються перешкодити роботі спостерігачів, журналістів і довірених осіб кандидатів, здійснюють спроби приховати підрахунок голосів шляхом зміни приміщення для такого підрахунку.

ми звертаємося до:

- Голові Окружної виборчої комісії по одномандатному виборчому округу №49 Ковальовій Ользі Володимирівні,

- заступника Голови Комісії Поворознюку Геннадію Борисовичу,

- Секретарю комісії Пархоменко Ользі Вікторівні,

і членам ОВК:



- Бездушній Олені Олександрівні,

- Бережанській Тетяні Ярославні,

- Березовському Геннадію Вікторовичу,

- Бугаєву Миколі Івановичу,

- Дев'яткіну Андрію Геннадійовичу,

- Єремєєву Михайлу Володимировичу,

- Журавльову Денису Сергійовичу,

- Зікєєва Сергію Євгеновичу,

- Коваленко Оксані Юріївні,

- Лебідь Тетяні Костянтинівні,

- Миронову Ігорю Анатолійовичу,

- Найденко Євгенію Михайловичк,

- Невзорової Ірині Борисівні,

- Троян Тетяні Василівні,

- Чорному Юрію Васильовичу

З вимогою у повній відповідності до Законів України розблокувати процес встановлення підсумків голосування і відкрито і чесно виконати свій обов'язок перед виборцями.

Не виконуйте злочинні розпорядження замовників фальсифікацій, які з тріском програли вибори і вже визнали свою поразку, не йдіть на порушення законодавства. Політичні ділки сховаються, а відповідати перед законом доведеться вам особисто!

Нагадуємо, що перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права... або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин відповідно до ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Підробка виборчих документів відповідно до ч. 2 ст. 158 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Фальсифікації виборчих протоколів або включення в такий протокол завідомо недостовірних відомостей відповідно до ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Переможці вже звернулися до правоохоронних органів. Зараз саме до цього округу прикута увага всіх телевізійних каналів, за ситуацією виїхали стежити спостерігачі від ОБСЄ та інших міжнародних організацій (які будуть стежити за оголошеним вами повторним підрахунком). Абсолютно всі ваші дії з виборчою документацією і свідчення зафіксовані на відео", - йдеться в повідомленні.

Нестор Шуфрич заявив, що не дозволить зірвати результати голосування на 49 окрузі.