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23 липня 2019, вівторок, 13:33 17
ЗМІ 2019-07-23T15:15:02+03:00
Українські Новини
Майкл Щур звільняється з Суспільного

Майкл Щур звільняється з Суспільного

Телеведучий Роман Вінтонів, який відомий широкій аудиторії в Україні як Майкл Щур, звільняється з Суспільного. Про це Щур написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Щур зазначив, що просить звільнити себе за угодою сторін.

"Я звільняюся з Громадського для того, щоб зосередитися на Телебаченні Торонто і творчості. Звільняюся з 1-го серпня", - написав Щур.

Як зазначив Щур коментарі для УП, його проекти продовжать виходити на Суспільному.

Мова поки йде про програму "#@)₴?$0" ("Решітка, собака, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль").

Він уточнив, що Громадське отримує програму для трансляції безкоштовно.

За словами Вінтоніва, в майбутньому можна очікувати і інші його проекти в ефірі UA: Першого.

На Громадському Роман Вінтонів також вів ток-шоу "ЧереЩур".

Як повідомляли Українські Новини, у журналіста Майкла Щура хотіли замовити пости проти Павелко.

Раніше Щур висміяв Авакова, який 3,5 року не може виконати свою обіцянку.

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