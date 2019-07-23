Телеведучий Роман Вінтонів, який відомий широкій аудиторії в Україні як Майкл Щур, звільняється з Суспільного. Про це Щур написав на своїй сторінці в Facebook.\r\nТак, Щур зазначив, що просить звільнити себе за угодою сторін.\r\n"Я звільняюся з Громадського для того, щоб зосередитися на Телебаченні Торонто і творчості. Звільняюся з 1-го серпня", - написав Щур.\r\nЯк зазначив Щур коментарі для УП, його проекти продовжать виходити на Суспільному.\r\nМова поки йде про програму "#@)₴?$0" ("Решітка, собака, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль").\r\nВін уточнив, що Громадське отримує програму для трансляції безкоштовно.\r\nЗа словами Вінтоніва, в майбутньому можна очікувати і інші його проекти в ефірі UA: Першого.\r\nНа Громадському Роман Вінтонів також вів ток-шоу "ЧереЩур".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у журналіста Майкла Щура хотіли замовити пости проти Павелко.\r\nРаніше Щур висміяв Авакова, який 3,5 року не може виконати свою обіцянку.