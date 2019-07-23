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23 липня 2019, вівторок, 13:23 21
Економіка 2019-07-23T15:45:03+03:00
Українські Новини
Група Коломойського "Приват" кидає виклик "Трейд Коммодіті" та Wexler на ринку поставок палива Укрзалізниці

Група Коломойського "Приват" кидає виклик "Трейд Коммодіті" та Wexler на ринку поставок палива Укрзалізниці

Група "Приват" після тривалої перерви вирішила відновити участь у тендерах АТ "Укрзалізниця" з постачання дизельного палива. Про це свідчить протокол розкриття пропозицій по 8 тендерів УЗ на поставку 100 тис. т ДП в системі ProZorro.

Про це повідомляє Енкорр.

Заявку за двома їх восьми тендерів подало ТОВ "Ойл-Трейд 2018" (Кременчук), запропонувавши 20 тис. т дизпалива виробництва Кременчуцького нафтопереробного заводу ("Укртатнафта").

Компанія зареєстрована на двох жителів Дніпра — Андрія Алексєєва і Віталія Островського. При цьому ряд непрямих доказів дають підставу стверджувати, що реальний контроль над цією компанією належить групі "Приват".

По-перше, у тендерній документації ТОВ "Ойл-Трейд 2018" вказало, що в І півріччі 2019 р. було поставником кременчуцьких нафтопродуктів для ряду підконтрольних "Привату" промислових підприємств: "Дніпроазоту", "Нікопольського феросплавного заводу", "Запорізького заводу феросплавів", Аеропорту "Дніпропетровськ", Марганцевского Гзк, Покровського Гзк та інших.

По-друге, навесні 2019 р. у ході тендеру ДП "Волиньторф" на поставку ДТ, компанія ТОВ "ТПГ Альфа" подала довідку, вказавши, що ТОВ "Ойл-Трейд 2018" як постачальник палива, є "постійним представником ПАТ "Укртатнафта" в р. Кременчук" (див. документ)

Крім "Ойл-Трейд 2018" відносно новим учасником паливних тендерів УЗ стала компанія "Альянс Енерго Трейд", нещодавно дебютировавшая в тендерах Держрезерву. Компанія подала заявки на 10 тис. т. Останній раз "Альянс Енерго Трейд" брала участь в тендерах УЗ в серпні 2016 р.

Також на всі 8 тендерів заявки подали Wexler Group в особі "Анвитрейд", ОККО, SOCAR, "Трейд Коммодити"в особі ТОВ "Торум". На 2 із 8 тендерів подалася ТОВ "Газтрим" близьке до групи Unimex.

Попередньо аукціон призначено на кінець серпня.

Учасники восьми тендерів УЗ від 30 травня на поставку 100 тис. т за формульним контрактами

Участник

Количество тендеров

Заявленный для участия объем, тыс. т

1

Торум

8

100

2

ОККО

8

100

3

Анвитрейд

8

100

4

Сокар

8

100

5

Газтрим

2

25

6

Оил-Трейд 2018

2

20

7

Альянс Энерго Трейд

1

10

Як повідомляв enkorr, в травні 2019 р. "Укртатнафта" активізувалася на оптовому ринку ДТ відкривши нові базиси поставок і наростивши відвантаження з Кременчуцького заводу. У червні група "Приват" через ДФС в Дніпропетровській області торпедувала групу компаній "Трейд Коммодити", використовуючи в тому числі основний медіа-актив телеканал "1+1". Паралельно 22 липня 2019 року уряд України ввів мита на дизельне паливо, що постачається трубопровідним транспортом. Найбільшим імпортером цього напрямку є група компаній Wexler, виступає поряд з "Трейд Коммодити" основним постачальником дизпалива для УЗ.

Довідка enkorr:

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем ДТ. У 2017 р. копання законтрактувала 385 тис. т, в 2018 р. — 327 тис. т. В 2017 р. найбільшими поставками ДТ для "Укрзалізниці" були "Трейд Коммодити" (50% обсягу), "Елемент Нафта" (26%), WOG (17%), в 2018 р. — Wexler Group (40%), "Трейд Коммодити" (38%), Socar (20%).

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