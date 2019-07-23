Група Коломойського "Приват" кидає виклик "Трейд Коммодіті" та Wexler на ринку поставок палива Укрзалізниці

Група "Приват" після тривалої перерви вирішила відновити участь у тендерах АТ "Укрзалізниця" з постачання дизельного палива. Про це свідчить протокол розкриття пропозицій по 8 тендерів УЗ на поставку 100 тис. т ДП в системі ProZorro.

Про це повідомляє Енкорр.

Заявку за двома їх восьми тендерів подало ТОВ "Ойл-Трейд 2018" (Кременчук), запропонувавши 20 тис. т дизпалива виробництва Кременчуцького нафтопереробного заводу ("Укртатнафта").

Компанія зареєстрована на двох жителів Дніпра — Андрія Алексєєва і Віталія Островського. При цьому ряд непрямих доказів дають підставу стверджувати, що реальний контроль над цією компанією належить групі "Приват".

По-перше, у тендерній документації ТОВ "Ойл-Трейд 2018" вказало, що в І півріччі 2019 р. було поставником кременчуцьких нафтопродуктів для ряду підконтрольних "Привату" промислових підприємств: "Дніпроазоту", "Нікопольського феросплавного заводу", "Запорізького заводу феросплавів", Аеропорту "Дніпропетровськ", Марганцевского Гзк, Покровського Гзк та інших.

По-друге, навесні 2019 р. у ході тендеру ДП "Волиньторф" на поставку ДТ, компанія ТОВ "ТПГ Альфа" подала довідку, вказавши, що ТОВ "Ойл-Трейд 2018" як постачальник палива, є "постійним представником ПАТ "Укртатнафта" в р. Кременчук" (див. документ)

Крім "Ойл-Трейд 2018" відносно новим учасником паливних тендерів УЗ стала компанія "Альянс Енерго Трейд", нещодавно дебютировавшая в тендерах Держрезерву. Компанія подала заявки на 10 тис. т. Останній раз "Альянс Енерго Трейд" брала участь в тендерах УЗ в серпні 2016 р.

Також на всі 8 тендерів заявки подали Wexler Group в особі "Анвитрейд", ОККО, SOCAR, "Трейд Коммодити"в особі ТОВ "Торум". На 2 із 8 тендерів подалася ТОВ "Газтрим" близьке до групи Unimex.

Попередньо аукціон призначено на кінець серпня.

Учасники восьми тендерів УЗ від 30 травня на поставку 100 тис. т за формульним контрактами

№ Участник Количество тендеров Заявленный для участия объем, тыс. т 1 Торум 8 100 2 ОККО 8 100 3 Анвитрейд 8 100 4 Сокар 8 100 5 Газтрим 2 25 6 Оил-Трейд 2018 2 20 7 Альянс Энерго Трейд 1 10

Як повідомляв enkorr, в травні 2019 р. "Укртатнафта" активізувалася на оптовому ринку ДТ відкривши нові базиси поставок і наростивши відвантаження з Кременчуцького заводу. У червні група "Приват" через ДФС в Дніпропетровській області торпедувала групу компаній "Трейд Коммодити", використовуючи в тому числі основний медіа-актив телеканал "1+1". Паралельно 22 липня 2019 року уряд України ввів мита на дизельне паливо, що постачається трубопровідним транспортом. Найбільшим імпортером цього напрямку є група компаній Wexler, виступає поряд з "Трейд Коммодити" основним постачальником дизпалива для УЗ.

Довідка enkorr:

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем ДТ. У 2017 р. копання законтрактувала 385 тис. т, в 2018 р. — 327 тис. т. В 2017 р. найбільшими поставками ДТ для "Укрзалізниці" були "Трейд Коммодити" (50% обсягу), "Елемент Нафта" (26%), WOG (17%), в 2018 р. — Wexler Group (40%), "Трейд Коммодити" (38%), Socar (20%).