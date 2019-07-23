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23 липня 2019, вівторок, 13:15 32
Вибори 2019-07-23T15:30:04+03:00
Українські Новини
Найбільший регрес на виборах показав "Народний фронт", "Самопоміч" та БПП, а "Платформа" Бойка і партія Тимоше

Найбільший регрес на виборах показав "Народний фронт", "Самопоміч" та БПП, а "Платформа" Бойка і партія Тимошенко поліпшили результат

Партія "Слуга народу" показала абсолютний рекорд підтримки за всю історію незалежної України. До цього за списками більше набирала "Партія регіонів" на виборах 2007 року - 34,37%.

Партія Зеленського побила інший рекорд партії Януковича, провівши найбільшу кількість мажоритарників в Раду. До цього найкращий показник належав "Партії регіонів", яка в 2012 році виграла 113 мажоритарних округів.
Партія Зеленського бере ті ж голоси, які віддали за нього в першому турі президентських виборів 2019: за Зе тоді проголосували 5,7 мільйона чоловік, а за "Слугу народу" станом на ранок 23 липня - 5,8 мільйона.
Менше виборців проголосували за партії "ВО" Факел "і" Незалежність ". На двох вони взяли 0,1% голосів.
Переможець попередніх виборів за партійними складової "Народний фронт" не зміг дожити до наступних виборів. У виборах-2019 НФ не брав участі, економлячи місце в бюлетенях.
Однак 7 колишніх членів фракції "фронтовиків" пройшли до нового парламенту по округах або в списках інших партій.
Найбільший регрес по обліковій частині, в порівнянні з 2014 роком з нинішніх парламентських партій, якщо не брати до уваги "Народний фронт", продемонстрували "Самопоміч": було 10,97%, а стало 0,6%; Блок Петра Порошенка (тепер "ЄС"): було 21,87%, а стало 8,1%; "Радикальна партія": було 7,44%, стало - 4,1%.
А "Опозиційна платформа - За життя", яку можна вважати "електоратонаступницей" в новій Раді партії "Опоблок", навпаки поліпшила показники 2014: було 9,43%, а стало 13%.
"Батьківщина" Юлії Тимошенко теж додала: з 5,7% зросла до 8%.
Згідно з попередніми результатами, в Раді 9 скликання три чверті депутатів будуть "новачками". У парламент, станом на даний момент, проходять 323 кандидата, раніше там не працювали: 167 з них обираються за списками, 156 - за мажоритаркою.

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