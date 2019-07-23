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23 липня 2019, вівторок, 12:57 365
Політика 2019-07-23T15:30:04+03:00
Українські Новини
"Укрлендфармінг" Бахматюка зберіг площі під посіви сої експортної якості

"Укрлендфармінг" Бахматюка зберіг площі під посіви сої експортної якості

Володимир Фантух Фото Latifundist.com
Володимир Фантух Фото Latifundist.com

"Укрлендфармінг" в поточному році зберіг площі посівів сої на рівні минулого року. При цьому в холдингу не вирощують генетично модифіковані культури, незважаючи на те, що соя при нинішніх цінах досить затратна для виробника. Про це заявляє Володимир Фантух, керівник департаменту з розвитку та інновацій агробізнесу компанії в інтерв'ю порталу Latifundist.com.

За його словами, в "Укрлендфармінгу" в 2019 р під сою відведено 40 тис. га, - стільки ж, скільки і в минулому році. "Ця культура високовитратна. Звичайно, якщо ви не вирощуєте ГМ-сою. У холдингу ми не виробляємо трансгенну сою. У нинішньому сезоні відбулося збільшення витрат по сої на ЗЗР (+ 15%) і насіння (+ 25%). Адже насіння сої, на відміну від кукурудзи і пшениці, в холдингу купують. В цілому, принцип "Укрлендфармінг" - йти не за врожаєм, а за маржинальністю", - розповів керівник департаменту з розвитку та інновацій агробізнесу компанії.

Експерт вказав, що в "Укрлендфармінгу" в основному вирощують сою в західних регіонах України, залишивши структуру посівів на рівні минулого року. У компанії говорять, що ціна на цю культуру залишає бажати кращого. "Для того, щоб отримувати маржинальність по сої, ціна повинна бути не менше $ 400/т. У минулому році по Прикарпатському регіону прибутковість сої склала у нас $ 500-550 / га. Урожайність отримали 3-3,3 т/га", - зазначив Володимир Фантух.

Він також підкреслив, що вся продукція в ирощена в "Укрлендфармінгу" в основному відправляється на експорт. Тому аграрії компанії вирощують культури, які мають високу біологічну зрілість і експортне якість.

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка - один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. На підприємствах "Укрлендфармінг" в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України працює близько 27 тис. осіб.

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