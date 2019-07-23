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  • Бездимні тютюнові вироби менш небезпечні, ніж сигарети, – Американське співтовариство з дослідження раку
23 липня 2019, вівторок, 12:37 374
Політика 2019-07-24T23:14:54+03:00
Українські Новини
Бездимні тютюнові вироби менш небезпечні, ніж сигарети, – Американське співтовариство з дослідження раку

Бездимні тютюнові вироби менш небезпечні, ніж сигарети, – Американське співтовариство з дослідження раку

Бездимні тютюнові вироби – в т. ч. електронні сигарети і системи доставки нікотину – менш небезпечні, ніж сигарети, хоча й несуть ризики для організму. Про це повідомляє Американське співтовариство з дослідження раку (American CancerSociety).

За даними спільноти, тютюновий дим містить не менше 70 канцерогенних хімічних речовин. Вважається, що тривалий вплив цих хімічних речовин викликає мутації клітин, які призводять до раку.

В основному канцерогенні речовини містяться в смолах, які виділяються при горінні. Смоли залишаються в легенях від неповного спалювання хімічних речовин в сигареті, наносять біологічну і фізичну шкоду легеням. Це може викликати пухлини і утруднити розширення і скорочення легенів.

Серед таких канцерогенних речовин, які виділяються в процесі горіння, можуть бути формальдегіди, амоній, бензол і навіть миш'як.

При згорянні тютюну можуть виділятися і потрапляти в легені радіоактивні елементи, що потрапляють на листя тютюну з добрив, які використовуються при його вирощуванні. Це також один з факторів, які можуть викликати рак у курців.

А ось нікотин, як пише Medical NewsToday, не є канцерогеном і не впливає на розвиток ракових захворювань. У той же час, він підвищує рівень дофаміну в крові, викликаючи звикання до куріння.

Що стосується бездимних тютюнових виробів, електронних сигарет і систем доставки нікотину – Американське співтовариство з дослідження раку зазначає, що рівень канцерогенних речовин у цих виробах нижче, ніж у сигаретах.

У той же час, в співтоваристві відзначають, що наразі вплив електронних сигарет і систем доставки нікотину ще не повністю вивчений.

Крім того, кількість і нікотину та інших хімічних речовин у даних виробах може серйозно варіюватися, оскільки багато виробів досі не стандартизовані.
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