Двійник Віна Дізеля виконував замість нього трюк і потрапив у кому

Сьогодні, 23 липня, під час зйомок "Форсаж 9" двійник Віна Дізеля, виконуючи замість нього трюк, впав з 30 фунтів на голову. Про це повідомляє Daily Mail.

Падіння сталося у британській студії Warner Brothers. Поліція і парамедики були терміново направлені в студію, Джо Уоттс був доставлений по повітрю в лондонську Королівську лікарню. Каскадер знаходиться в комі.



Уоттс - британський каскадер, який працював над серією голлівудських блокбастерів, включаючи "Гру престолів", "Золоте коло Кінгсмана" ,"Людина-павук: Далеко від дому", "Місія нездійсненна", "Джонні Інгліш", "Охоронець кілера", "Фоллаут" і "Світ Юрського періоду".

Джо Уоттс зі своєю нареченою. Фото: Facebook/Tilly Powell

Співробітники поліції все ще знаходяться на місці події, проводячи розслідування в кіностудії.

52-річний Дізель бачив, що сталося, він був у повному шоці і не міг стримати сльози, повідомили джерела The Sun Online.



У 2002 році Гаррі О'коннор, який був дублером Віна Дізеля в блокбастері "xXx", помер на знімальному майданчику в Празі, виконуючи трюк з парапланеризмом на місці актора.



Як повідомляли Українські Новини, прем'єру "Форсаж 9" перенесли на 2020 рік.